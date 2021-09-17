Cроки аренды и выбор машин: каршеринг изменил правила

Hyundai Creta 2021: подробный тест и обзор

Платформа SU2r - глубокая эволюция прежней архитектуры. Салон отделан простенько, но смотрится хорошо. В том числе из-за лакированного пластика, который на тестовой машине уже исцарапан. Есть ощущение, что автомобиль внутри больше, чем снаружи - он на самом деле в длину имеет всего 4,3 м. Стесненности в салоне не ощущается. Уж в базе есть 8-дюймовая медиасистема, и даже с 10-дюймовым экраном. В топ-версии сохранились физические кнопки и крутилка громкости. Щиток приборки можно заказать полуэлектронный.