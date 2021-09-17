Cроки аренды и выбор машин: каршеринг изменил правила

Чтобы сделать сервис каршеринга привлекательнее и дать толчок его развитию, правительство Москвы внесло изменения в правила и регламент предоставления услуг каршеринга. Таких глобальных изменений пять. И все они очень важны (правда, касаются пока только столичного региона).
- Максимальный срок аренды автомобиля вырос до семи дней (ранее — 24 часа). Это повысит привлекательность услуги в выходные и праздники.
- Увеличены максимальные габариты автомобиля каршеринга. Теперь его длина не может превышать 495 см, а ширина —200 см. Ранеe длина составляла 470 см, ширина — 185 см. Это позволит компаниям увеличить модельный ряд автомобилей.
- Операторы каршеринга с 1 января 2022 г. будут интегрированы в приложение «Московский транспорт». То есть через приложение пользователи смогут арендовать и оплачивать автомобили и строить мультимодальные маршруты.
- Повышен экологический класс автомобиля каршеринга — не ниже Евро-5 (ранее — не ниже Евро-4), а также закреплена максимальная мощность двигателя — не более 200 л.с. Благодаря этому снизятся вредные выбросы в атмосферу.
- Процедура выдачи парковочного разрешения для автомобилей каршеринга упростится. По новым правилам она переведена в электронный вид, это сократит расходы операторов и так или иначе благотворно скажется на пользователях.
- Коронавирус перетряхнул подходы к выбору средств передвижения. А что безопаснее в пандемию — такси или каршеринг?
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