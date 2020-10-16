Вопрос не такой простой, как может показаться.

Вопрос с форума «За рулем», мы его постоянно читаем!

— Вот вы говорите, что каршеринг на время пандемии был запрещен напрасно. Но чем он лучше такси? Неужели выполнять санитарные нормы в каршеринге проще?

Новый вирус перетряхнул подходы к владению автомобилем.

— Через одну каршеринговую машину за день проходит меньше людей, чем через одно такси. В автомобиле нет «лишнего человека» — водителя. Стоит в такси попасть одному больному, и таксист станет распространителем инфекции для следующих пассажиров.

В каршеринге вы протерли поверхности, к которым прикасаетесь, проветрили салон — и шанс заразиться существенно ниже. Вряд ли таксисты будут тратить деньги на дезинфекцию салона: у многих из них на еду едва хватает.

Однако личная машина — лучшее средство передвижения в пандемию!

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