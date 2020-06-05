Как будем жить (и на чем ездить) после коронавируса: прогноз эксперта

Пандемия подкосила бизнес и привела к пере­смотру концепций развития человечества. Теперь иначе оцениваются риски, с которыми сталкиваются десятки миллионов людей, проживающие на небольшой территории.

Коронавирус, «человейники» и личная безопасность

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Чем меньше плотность проживания людей, тем меньше процент зараженных вирусом, чем больше плотность — тем выше риск заболеть. Именно поэтому в крупнейших мировых городах-агломерациях был введен жесткий карантин.

Если недавно на международных форумах урбанисты заходились в восторге от процесса укрупнения агломераций, от строительства «человейников» на месте малоэтажного жилья и частной застройки, от приоритета общественного над частным, то сейчас риторика меняется. Оказалось, что коронавирус наиболее интенсивно распространяется в современных городских пространствах и на таких территориях, как воинские части или дома престарелых, где люди вынуждены плотно соседствовать друг с другом.

В принципе, пользователи общественного транспорта давно заметили, что именно они являются группой риска для острых респираторных инфекций. Вирус гриппа не существует без автобусов, трамваев и метрополитена. В час пик в метро допускается плотность размещения людей до девяти человек на квадратный метр! Но есть станции московского метрополитена — например, легендарное «Выхино» — где в час пик люди стоят плотнее, хотя это трудно даже представить. Один человек чихнул — и несколько десятков соседей получили порцию вируса и отправились температурить по домам.

Долгая борьба с личными автомобилями разбилась о коронавирус. Теперь даже ярые урбанисты признают, что частному транспорту альтернативы нет.

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В докоронавирусную эпоху на эти мелочи никто не обращал внимания. С вирусом гриппа мы давно научились бороться, а неделька дома с оплачиваемым больничным — не самая большая беда.

Сейчас же все разумные люди смотрят на общественный транспорт как на источник повышенной опасности заражения вирусом, который гораздо опаснее, чем грипп.

В Москве впервые в истории на личных автомобилях стали передвигаться активнее, чем в автобусах и метро вместе взятых. В некоторые дни на автомобилях перемещалось вдвое больше людей, чем в общественном транспорте! И это несмотря на то, что парковка в столице по-прежнему платная и одна из самых дорогих в мире, а за нарушения штрафуют по прежнему тарифу. Люди осознали, что автомобиль — это не только комфорт, но и безопасность в широком смысле этого слова.

Опросы общественного мнения в Европе показали, что количество людей, пользующихся общественным транспортом, после пандемии может оказаться на 20% ниже обычного. Например, пассажиропоток в лондонских автобусах и лондонском метро может упасть на 40% от «докоронавирусного» уровня! Почему? Часть пассажиров общественного транспорта просто будет меньше ездить.

Автомобиль и «удаленка»: вот наше будущее

Удаленная работа оказалась по вкусу многим — включая работодателей, которые могут сэкономить на аренде офисных помещений. Не надо тратить по несколько часов в день на дорогу до офиса и обратно. Выигрыш и во времени, и в деньгах. А другие теперь попросту боятся скопления людей — и будут чаще использовать свой авто­мобиль.

«Удаленка» поставила вопрос о переосмыслении развития городских пространств. Работая удаленно, вы можете находиться где угодно — даже в другой стране. Раньше всех по такой схеме начали работать программисты, а сейчас оказалось, что почти 40% классических рабочих мест могут быть безболезненно переведены в удаленный формат. Столь массовый переход на «удаленку», пусть даже из соображений личной безопасности, резко сократит трафик как в общественном транспорте, так и на дорогах.

Многие переедут жить за город. Там тише, чище воздух. Однако — без машины никуда. За продуктами, отвезти детей к репетитору — всё на автомобиле! Постепенно станет падать интерес к низкокачественному жилью в «человейниках» — будет расти спрос на более человеческие форматы.

***

Конечно, выводы делать рано. Сильно пострадала экономика, много рабочих мест потеряно, и когда все восстановится и в каком виде — не знает никто. Но очевидно, что столь серьезная мировая встряс­ка изменит образ жизни многих людей вне зависимости от возраста и страны проживания. Дивный новый мир, возможно, уже стоит на пороге и тянет руку к дверному звонку. Приготовьтесь, скоро надо будет открывать.

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Автор: Пётр Шкуматов