Каско и коронавирус: 5 вопросов/ответов и прогноз

Рассказывает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр».
В отличие от договора ОСАГО, перечень рисков по каско не регулируется законодательно — каждая страховая компания определяет их самостоятельно, что отражается на стоимости полиса.
Кроме этого, существуют стандартные параметры, от которых зависит цена каско. Это, прежде всего, вид страхования — чем больше перечислено страховых рисков, тем выше цена полиса, возраст водителя — стоимость увеличивается для автомобилистов младше 21 года и старше 65 лет, стаж вождения — чем он выше, тем полис дешевле.
Комплектация автомобиля также отражается на цене каско: например, чем качественнее противоугонная система, тем меньше придется платить за страховку. Количество водителей, имеющих право на управление застрахованным автомобилем, а также небезопасное место его постоянной парковки увеличивают стоимость полиса.
Как выбрать страховщика?
Выбирая страховую компанию, нужно учитывать соотношение страховых платежей и страхового возмещения — например, если включить в договор все нижеперечисленные риски, стоимость полиса резко увеличится.
Важно: банки при выдаче автокредита очень часто настаивают на внесении в договор всех возможных страховых случаев, чтобы максимально снизить свои финансовые потери.
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Какие риски может покрывать страховка каско (от ущерба)?
— ДТП — как на дороге, так и на прилегающей к ней территории
— Удар о препятствие на проезжей части
— Повреждение или порча стекол, фар, кузова от фрагмента дорожного полотна
— Уничтожение транспортного средства вследствие техногенной или природной катастрофы
— Несчастный случай, причиной которого является человеческий фактор или техническая неисправность
— Самовозгорание, вызванное технической неисправностью
— Пожар в гараже или воспламенение от расположенного рядом объекта
— Действия злоумышленников — разбитые фары, стекла, разрезанные колеса, вмятины и царапины
— Падение на авто деревьев, сосулек и снега, строительных материалов с крыши.
Важно: в иных случаях вы можете попытаться получить компенсацию ущерба от дорожников или коммунальщиков. Но, имея на руках действующий полис каско, можно переложить эти хлопоты и судебные тяжбы на страховщиков: ваша забота — лишь оформить страховой случай по рискам каско в соответствии с условиями договора и обратиться за возмещением в страховую компанию.
Я получу возмещение полностью или частично?
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Сумма возмещения зависит от типа полиса: неполное страхование, когда автомобиль застрахован только от ущерба
, и полное, когда в условиях прописывается компенсация за угон
. Разница в стоимости между двумя видами полисов может составлять до 70% в зависимости от пакета услуг, необходимого страхователю.
Кроме того, вам могут предложить выбрать между агрегатным или неагрегатным каско. В первом виде общий объем выплат в течение срока страхования не может превысить сумму страхования по договору, во втором частота и тяжесть страховых случаев никак не влияют на заявленную в полисе страховую сумму, а стало быть, и на страховые выплаты. Иными словами, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, везении и так далее, лучше остановиться на неагрегатном каско.
В последнее время популярностью пользуется каско с франшизой — фиксированная сумма или процент от стоимости полиса, который не возмещается страхователю при компенсации ущерба. Выгода для автовладельцев в том, что чем больше сумма франшизы, тем меньше цена полиса каско. Более того, по статистике, авто, застрахованные с франшизой, реже становятся участниками ДТП. Срабатывает психологический фактор — автомобилист осознает, что транспортное средство застраховано, но часть выплаты ему придется компенсировать из собственных средств, и ведет себя внимательнее за рулем.
Как сэкономить/уменьшить размер платежа?
Чтобы сделать каско доступнее, страховые компании и дилеры предлагают полис в рассрочку. Эта процедура выгодна тем, что ее можно оформить как на собственное авто, так и на транспортное средство, за которое еще не выплачен кредит. Существует несколько схем расчетов по каско в рассрочку: 50 на 50 — когда половина стоимости полиса выплачивается сразу, а оставшаяся часть — в течение предоставляемого для расчета периода (обычно 1–6 месяцев); деление суммы на 3, 4 или 6 частей и другие варианты.
Бумажный полис или электронный? У дилера, страхового агента или в компании?
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Полис каско можно оформить онлайн. Но здесь есть особенности. Оформление полиса через интернет займет около 20 минут и для этого потребуется минимум документов. Для клиента — экономия времени. Однако в официальном дилерском центре всегда есть возможность получить дополнительные скидки и воспользоваться акционными программами.
Кроме того, при оформлении полиса каско у официального дилера при наступлении страхового случая клиент гарантированно возвращается на ремонт к своему дилеру. При оформлении полиса онлайн, в офисе страховой компании или через агента страховщик может дать направление на ремонт в любой — и необязательно удобный для автомобилиста! — сервисный центр.
Важно: для автомобилей с большим пробегом, приобретенных в кредит, 2018-го и более ранних годов выпуска, в 2020 году невозможно оформить полис каско онлайн.
Как оформить каско в условиях изоляции?
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Количество договоров каско, заключенных онлайн, этой весной по понятным причинам возросло. Страховщики стараются идти навстречу клиентам. Например, предлагают заключить каско, используя онлайн-оценку состояния автомобиля. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением, в которое уже добавлена функция «самоосмотра». После самостоятельной оценки машины клиент может заключить договор страхования каско и получить цифровой полис.
Предлагают и дополнительные сервисные опции, например, страховку отечественных и импортных машин любой возрастной категории даже без установленной противоугонной системы, или временную франшизу — когда страховка действует в определенный промежуток времени, например, только по будням (зачастую эти бонусы только увеличивают стоимость полиса. — Прим. ред.).
Наш прогноз
Пандемия станет мощным стимулом для развития дистанционных сервисов и каналов обслуживания. Растут не только онлайн-продажи полисов, но и дистанционное урегулирование страховых случаев, в том числе через мессенджеры: например, сервис одного из крупных игроков страхового рынка в мае вошел в топ-30 приложений по скачиванию в AppStore.
Скоро рынок страхования почти полностью перейдет в онлайн-формат. Мобильные приложения уже позволили перенести в цифру весь спектр услуг: урегулировать страховые случаи, оформить и продлить полис, подать заявление о страховом случае можно по смартфону.
- Недавнее исследование показало, что более 20% российских автомобилистов сознательно не оформляют ОСАГО.
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