Каско и коронавирус: 5 вопросов/ответов и прогноз

Есть ли разница, где покупать полис? Что такое неагрегатное каско? Кому реально нужна франшиза? — эксперт на всё ответил.

Рассказывает Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр».

В отличие от договора ОСАГО, перечень рисков по каско не регулируется законодательно — каждая страховая компания определяет их самостоятельно, что отражается на стоимости полиса.

Кроме этого, существуют стандартные параметры, от которых зависит цена каско. Это, прежде всего, вид страхования — чем больше перечислено страховых рисков, тем выше цена полиса, возраст водителя — стоимость увеличивается для автомобилистов младше 21 года и старше 65 лет, стаж вождения — чем он выше, тем полис дешевле.

Комплектация автомобиля также отражается на цене каско: например, чем качественнее противоугонная система, тем меньше придется платить за страховку. Количество водителей, имеющих право на управление застрахованным автомобилем, а также небезопасное место его постоянной парковки увеличивают стоимость полиса.

Как выбрать страховщика?

Выбирая страховую компанию, нужно учитывать соотношение страховых платежей и страхового возмещения — например, если включить в договор все нижеперечисленные риски, стоимость полиса резко увеличится.

Важно: банки при выдаче автокредита очень часто настаивают на внесении в договор всех возможных страховых случаев, чтобы максимально снизить свои финансовые потери.

Какие риски может покрывать страховка каско (от ущерба)? — ДТП — как на дороге, так и на прилегающей к ней территории

— Удар о препятствие на проезжей части

— Повреждение или порча стекол, фар, кузова от фрагмента дорожного полотна

— Уничтожение транспортного средства вследствие техногенной или природной катастрофы

— Несчастный случай, причиной которого является человеческий фактор или техническая неисправность

— Самовозгорание, вызванное технической неисправностью

— Пожар в гараже или воспламенение от расположенного рядом объекта

— Действия злоумышленников — разбитые фары, стекла, разрезанные колеса, вмятины и царапины

— Падение на авто деревьев, сосулек и снега, строительных материалов с крыши.

Важно: в иных случаях вы можете попытаться получить компенсацию ущерба от дорожников или коммунальщиков. Но, имея на руках действующий полис каско, можно переложить эти хлопоты и судебные тяжбы на страховщиков: ваша забота — лишь оформить страховой случай по рискам каско в соответствии с условиями договора и обратиться за возмещением в страховую компанию.

Я получу возмещение полностью или частично?

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Сумма возмещения зависит от типа полиса: неполное страхование, когда автомобиль застрахован, и полное, когда в условиях прописывается. Разница в стоимости между двумя видами полисов может составлять до 70% в зависимости от пакета услуг, необходимого страхователю.

Кроме того, вам могут предложить выбрать между агрегатным или неагрегатным каско. В первом виде общий объем выплат в течение срока страхования не может превысить сумму страхования по договору, во втором частота и тяжесть страховых случаев никак не влияют на заявленную в полисе страховую сумму, а стало быть, и на страховые выплаты. Иными словами, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, везении и так далее, лучше остановиться на неагрегатном каско.

В последнее время популярностью пользуется каско с франшизой — фиксированная сумма или процент от стоимости полиса, который не возмещается страхователю при компенсации ущерба. Выгода для автовладельцев в том, что чем больше сумма франшизы, тем меньше цена полиса каско. Более того, по статистике, авто, застрахованные с франшизой, реже становятся участниками ДТП. Срабатывает психологический фактор — автомобилист осознает, что транспортное средство застраховано, но часть выплаты ему придется компенсировать из собственных средств, и ведет себя внимательнее за рулем.

Как сэкономить/уменьшить размер платежа?

Чтобы сделать каско доступнее, страховые компании и дилеры предлагают полис в рассрочку. Эта процедура выгодна тем, что ее можно оформить как на собственное авто, так и на транспортное средство, за которое еще не выплачен кредит. Существует несколько схем расчетов по каско в рассрочку: 50 на 50 — когда половина стоимости полиса выплачивается сразу, а оставшаяся часть — в течение предоставляемого для расчета периода (обычно 1–6 месяцев); деление суммы на 3, 4 или 6 частей и другие варианты.

Бумажный полис или электронный? У дилера, страхового агента или в компании?

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Полис каско можно оформить онлайн. Но здесь есть особенности. Оформление полиса через интернет займет около 20 минут и для этого потребуется минимум документов. Для клиента — экономия времени. Однако в официальном дилерском центре всегда есть возможность получить дополнительные скидки и воспользоваться акционными программами.

Кроме того, при оформлении полиса каско у официального дилера при наступлении страхового случая клиент гарантированно возвращается на ремонт к своему дилеру. При оформлении полиса онлайн, в офисе страховой компании или через агента страховщик может дать направление на ремонт в любой — и необязательно удобный для автомобилиста! — сервисный центр.

Важно: для автомобилей с большим пробегом, приобретенных в кредит, 2018-го и более ранних годов выпуска, в 2020 году невозможно оформить полис каско онлайн.

Как оформить каско в условиях изоляции?

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Количество договоров каско, заключенных онлайн, этой весной по понятным причинам возросло. Страховщики стараются идти навстречу клиентам. Например, предлагают заключить каско, используя онлайн-оценку состояния автомобиля. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением, в которое уже добавлена функция «самоосмотра». После самостоятельной оценки машины клиент может заключить договор страхования каско и получить цифровой полис.

Предлагают и дополнительные сервисные опции, например, страховку отечественных и импортных машин любой возрастной категории даже без установленной противоугонной системы, или временную франшизу — когда страховка действует в определенный промежуток времени, например, только по будням (зачастую эти бонусы только увеличивают стоимость полиса. — Прим. ред.).

Наш прогноз

Пандемия станет мощным стимулом для развития дистанционных сервисов и каналов обслуживания. Растут не только онлайн-продажи полисов, но и дистанционное урегулирование страховых случаев, в том числе через мессенджеры: например, сервис одного из крупных игроков страхового рынка в мае вошел в топ-30 приложений по скачиванию в AppStore.

Скоро рынок страхования почти полностью перейдет в онлайн-формат. Мобильные приложения уже позволили перенести в цифру весь спектр услуг: урегулировать страховые случаи, оформить и продлить полис, подать заявление о страховом случае можно по смартфону.

Недавнее исследование показало, что более 20% российских автомобилистов сознательно не оформляют ОСАГО.

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