Город против жителей: Машина ваша? Ну, сами и ищите место для нее!

Фанаты «европейского» образа жизни всерьез нацелились на то, чтобы лишить жителей нашей страны возможности владеть личным автомобилем.

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Московские урбанисты в своих блогах дали синхронный залп из всех орудий, взяв в прицел жителей обычных многоквартирных домов. Снаряды легли не кучно, но агрессивность зашкаливает. В качестве эталона урбанисты показывают красивые фотографии европейских дворов, где нет ни одной машины — только лавочки, фонтаны, детские площадки, цветущие цветники, глаз радуется. И спрашивают нас: разве вы не хотите как в Париже? Ведь это так красиво! Выходишь из подъезда и попадаешь в цветущий сад, можно погулять среди заботливо высаженных деревьев особых сортов, посидеть на лавочке дизайна XXI века, понаблюдать, как на модной детской площадке играют дети…

Стоп! Здесь надо остановиться. Простите, а где наши урбанисты предлагают жителям многоэтажек держать свои автомобили? Ведь всё это великолепие предполагается строить на месте существующих стоянок и за счет сужения междомовых проездов! И мы слышим тихий ответ: ищите гараж, ведь теперь у вас будет двор без машин. Правда, гаражи они уже снесли почти все, расчистив площадки для строительства очередных жилых человейников и офисных билдингов. Теперь хранение машины — проблема автовладельца.

А действительно ли в Европе отказались от автомобилей в пользу зеленых дворов, экологии, добра и справедливости и пересели на эковелосипеды и модные электросамокаты? Наоборот! Статистика говорит о мощном росте продаж: в 2018 году в Европе было продано более 15 миллионов машин!

Все фотографии безавтомобильных европейских дворов, которые нам показывают с горящими глазами, свидетельствуют лишь о том, что европейцы хранят свои машины где-то в другом месте. Где же?

Найти подсказку можно. В столице есть домá, спроектированные с умом: имеется и сквер, и ресторанчик, и местá для хранения велосипедов и колясок, а также — общая парковка! Наземная, в несколько уровней. Что это за чудо-район? Уже захотели там жить? Не раскатывайте губу. Это немецкий посольский городок, расположенный у станции метро «Юго-Западная». Настоящая Европа на территории постсоветской Москвы, подхватившей вирус урбанизма, который, увы, протекает в атипичной форме — потёмкинской.

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По-настоящему удобная жилая среда, про которую говорят на каждом углу урбанисты московского разлива, - это вовсе не лавочки, бордюры и плитка. Это прежде всего качественная организация пространства, дающая гражданам, проживающим в конкретном многоквартирном доме, удобную (и по карману!) возможность хранить свое имущество.

Как только решится проблема хранения личного имущества (это кладовки, велобоксы, внеуличные места для стоянки транспорта), сразу освободится пространство для создания благоустроенной среды, которая в таком случае воспринимается как благо. Это как если бы вы сложили разбросанные по квартире вещи в шкаф-купе или стеллаж — и сразу высвободилось место.

К сожалению, московских урбанистов совершенно не волнует вопрос хранения нашего имущества. Для них главное — сделать так, чтобы было больше плитки, бордюров и рулонных газонов. А нужно ли это людям, урбанистов не волнует, ведь они делают свои проекты не для людей, а для начальства.

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Урбанистика в России настолько оторвалась от реальности, что многие адепты этой полурелигиозной секты теперь на полном серьезе оспаривают возможность наличия у человека частной собственности, если тот не имеет возможности хранить ее надлежащим образом (вероятно, скоро дойдет до требования конфискации такого имущества). При этом инфраструктуру для организованного хранения автомобилей урбанисты не только не развивают, но даже специально ее уничтожают, например проектируя и строя на месте бывших парковок тротуары 50‑метровой ширины, по которым никто не ходит даже летом.

Городу нужен трезвый инженерный подход, основанный на логике и здравом смысле. До тех пор пока не прекратится строительство большой потемкинской деревни из бордюрного камня и плитки, будет тлеть конфликт. К сожалению, за последние десять лет практически все столичные автовладельцы невольно стали героями фильма «Гараж». И ожидается, что этот сценарий будет распространен на Санкт-Петербург и другие города нашей ­необъятной Родины.

Автор Петр Шкуматов