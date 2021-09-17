У Lada Granta появилась новая кнопка за 25 000 рублей — журнал За рулем

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У Lada Granta появилась новая кнопка за 25 000 рублей

Модель получила систему ESC (Electronic Stability Control), причем в недорогих комплектациях. Для самых дорогих версий Granta Cross и Granta Drive Active эта система по-прежнему недоступна.

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АВТОВАЗ расширил список комплектаций Lada Granta с системой электронного контроля устойчивости (ESC). Если раньше ассистент был доступен исключительно для версии Luxe, то теперь ESC входит в состав опций модели в исполнениях Classic, Classic Optima, Comfort с 90-сильным атмосферником и механикой.

Доплата за систему составляет 25 000 рублей. В пакет входит еще и антипробуксовочная система. При этом ESC предлагается для седана, хэтчбека, лифтбека и универсала. Но Granta Cross и Granta Drive Active по-прежнему не могут комплектоваться системой курсовой устойчивости.

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ESC способна предотвращать снос передней оси или занос задней за счет притормаживая колес и снижения тяги мотора. Система отключаемая, но если скорость машины достигла 50 км/ч и выше, она включается автоматически.

Как пишет «Волжский автостроитель», ESC разработана для автомобилей Lada компанией Bosch с учетом российских дорожных условий. Система позволяет на более высокой скорости (84 км/ч против прежних 75 км/ч) выполнить маневр «лосиный тест» (объезд препятствия с выездом на встречную полосу и возвращением на свою).

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

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