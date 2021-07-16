Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки - возможны

Изначально комплекс для контроля и управления машиной Lada Connect разрабатывала частная «Лаборатория умного вождения». Еще три года назад мы испытывали его на редакционной Весте. И вот — признание производителя и возможность получить «телематическую» Ладу прямо с завода.
Пока — лишь Гранту, но остальные модели подтянутся. Цена вопроса — от 12 до почти 20 тысяч рублей. Это существенно дешевле, чем 37 тысяч рублей за ту же самую систему, предлагаемую в качестве заводского аксессуара.
Зачем нужен автозапуск?
Бесплатное приложение Lada Connect доступно для Андроида и iOS — его надо поставить на свой телефон. Связь с машиной происходит через мобильный интернет — используется симка оператора Билайн. Причем Lada Connect даже не требует установки продвинутой медиасистемы. На Гранте они и не сочетаются — если выбираешь версию EnjoY Pro с яндексовским «комбайном», то телематику заказать уже не выйдет.
Lada Connect позволяет управлять разными функциями машины и записывать параметры движения, а также лог событий. Со смартфона можно отпирать замки и багажник, включать фары и звуковой сигнал, получать информацию о температуре в салоне и остатке топлива в баке. А главное — заводить мотор, активируя климат-контроль и электрообогрев лобового стекла. Время работы программируется в диапазоне от 5 до 60 минут: можно подобрать такой алгоритм, чтобы зимой приходить к прогретой машине, а летом — к охлажденной. Есть и автозапуск к установленному времени.
Как работает?
Поначалу от возможностей Лады Connect обалдеваешь — особенно понимая, что всё это многообразие прилагается к самому доступному автомобилю на рынке, к Гранте. Дальность связи фактически не ограничена: пустить мотор можно хоть из другого города, и больше не надо прыгать с брелоком штатного дистанционного запуска у окна, пытаясь «добить» до стоящей во дворе машины.
Но минус использования мобильного интернета как основного канала связи — задержки срабатывания. Редко когда замки или багажник отпираются быстрее, чем за 5–10 секунд: сотовый сигнал летит от 10 секунд до минуты, а то и дольше. Кроме того, там, где сотовой сети нет, система вообще не работает.
Есть и специфические «глюки». Чтобы приходили данные о температуре в салоне машины, «крутилку» климат-контроля нельзя оставлять в крайних положениях. Но даже при этом информация «долетает» не всегда. Мотор порой заводится не с первого раза — поработает немного и глохнет. Система, судя по всему, это отслеживает — и перезапускает его. Но что будет зимой, в мороз — еще вопрос.
Платить все-таки придется
Но может случиться и экономия: страховые компании обещают скидку на каско, если ваш «водительский рейтинг» в приложении достаточно высок. Все поездки записываются и оцениваются на предмет плавности вождения. Причем весьма толерантно: я смог заработать «пенализацию» лишь за превышение скорости — но на разгоны «в пол» и резкие торможения Lada Connect не отреагировала.
А в случае аварии система сработает как «черный ящик», записывающий параметры движения перед ударом. Тоже может помочь сэкономить на адвокатах.
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Надо ли оно нам? Однозначно — да, тем более когда речь идет о самых популярных машинах в России. Телематика Lada Connect не просто полезна, но еще и превосходит по функциональности большинство решений иностранных производителей. Не все работает четко, и с окончательным «приговором» подождем испытаний русской зимой, — но как минимум теперь за систему отвечает сам АВТОВАЗ. Это тоже плюс.
- Все уязвимости систем дистанционного запуска — тут.