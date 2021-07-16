Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — журнал За рулем

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Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки - возможны

Lada Connect - так называется фирменное приложение для управления Грантой со смартфона. И это заводское решение!

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Изначально комплекс для контроля и управления машиной Lada Connect разрабатывала частная «Лаборатория умного вождения». Еще три года назад мы испытывали его на редакционной Весте. И вот — признание производителя и возможность получить «телематическую» Ладу прямо с завода.

Пока — лишь Гранту, но остальные модели подтянутся. Цена вопроса — от 12 до почти 20 тысяч рублей. Это существенно дешевле, чем 37 тысяч рублей за ту же самую систему, предлагаемую в качестве заводского аксессуара.

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Бесплатное приложение Lada Connect доступно для Андроида и iOS — его надо поставить на свой телефон. Связь с машиной происходит через мобильный интернет — используется симка оператора Билайн. Причем Lada Connect даже не требует установки продвинутой медиасистемы. На Гранте они и не сочетаются — если выбираешь версию EnjoY Pro с яндексовским «комбайном», то телематику заказать уже не выйдет.

Lada Connect позволяет управлять разными функциями машины и записывать параметры движения, а также лог событий. Со смартфона можно отпирать замки и багажник, включать фары и звуковой сигнал, получать информацию о температуре в салоне и остатке топлива в баке. А главное — заводить мотор, активируя климат-контроль и электрообогрев лобового стекла. Время работы программируется в диапазоне от 5 до 60 минут: можно подобрать такой алгоритм, чтобы зимой приходить к прогретой машине, а летом — к охлажденной. Есть и автозапуск к установленному времени.

Как работает?

Поначалу от возможностей Лады Connect обалдеваешь — особенно понимая, что всё это многообразие прилагается к самому доступному автомобилю на рынке, к Гранте. Дальность связи фактически не ограничена: пустить мотор можно хоть из другого города, и больше не надо прыгать с брелоком штатного дистанционного запуска у окна, пытаясь «добить» до стоящей во дворе машины.

Соседняя вкладка — подробный журнал событий.
Соседняя вкладка — подробный журнал событий.

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Но минус использования мобильного интернета как основного канала связи — задержки срабатывания. Редко когда замки или багажник отпираются быстрее, чем за 5–10 секунд: сотовый сигнал летит от 10 секунд до минуты, а то и дольше. Кроме того, там, где сотовой сети нет, система вообще не работает.

Есть и специфические «глюки». Чтобы приходили данные о температуре в салоне машины, «крутилку» климат-контроля нельзя оставлять в крайних положениях. Но даже при этом информация «долетает» не всегда. Мотор порой заводится не с первого раза — поработает немного и глохнет. Система, судя по всему, это отслеживает — и перезапускает его. Но что будет зимой, в мороз — еще вопрос.

«Протоколируется» каждая поездка. На карте отмечаются точки места превышения скорости или резких ускорений.
«Протоколируется» каждая поездка. На карте отмечаются точки места превышения скорости или резких ускорений.

На этой закладке собраны самые важные данные. Рядом — карта с геопозицией автомобиля.
На этой закладке собраны самые важные данные. Рядом — карта с геопозицией автомобиля.

Платить все-таки придется

И все же 12 тысяч рублей (если говорить о Гранте в комплектации Luxe) — вменяемая плата за возможности Лады Connect. В эту сумму включены первые три года подключения, а дальше нужно будет продлить и проплатить дальнейшее использование системы у дилера. Цена — 4 тысячи рублей в год или подешевле, если выбрать более длинный срок.

Но может случиться и экономия: страховые компании обещают скидку на каско, если ваш «водительский рейтинг» в приложении достаточно высок. Все поездки записываются и оцениваются на предмет плавности вождения. Причем весьма толерантно: я смог заработать «пенализацию» лишь за превышение скорости — но на разгоны «в пол» и резкие торможения Lada Connect не отреагировала.

А в случае аварии система сработает как «черный ящик», записывающий параметры движения перед ударом. Тоже может помочь сэкономить на адвокатах.

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Надо ли оно нам? Однозначно — да, тем более когда речь идет о самых популярных машинах в России. Телематика Lada Connect не просто полезна, но еще и превосходит по функциональности большинство решений иностранных производителей. Не все работает четко, и с окончательным «приговором» подождем испытаний русской зимой, — но как минимум теперь за систему отвечает сам АВТОВАЗ. Это тоже плюс.

  • Все уязвимости систем дистанционного запуска — тут.

Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны

Lada Connect — так называется фирменное приложение для управления Грантой со смартфона. И это заводское решение!

Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261911Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261915Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261914Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261913Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261912Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261917Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261916Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны
Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны

Lada Connect — так называется фирменное приложение для управления Грантой со смартфона. И это заводское решение!

Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261911Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261915Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261917Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261916Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261912Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261913Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261914Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны — фото 1261921Дистанционный запуск для Гранты: дальность не ограничена, глюки — возможны
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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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