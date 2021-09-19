Из простаивающих автомобилей сделали мини-грядки

Работники таксопарков в Таиланде придали новый смысл термину «сады на крыше».

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Из-за экономического кризиса автомобили такси в Таиланде простаивают длительное время. И тогда рабочие из двух таксопарков высадили на крышах машин миниатюрные огороды, используя черные пластиковые мешки для мусора, натянутые на бамбуковые рамы. Сверху они добавили почву, в которую посадили различные овощи, в том числе томаты, огурцы и стручковую фасоль.

Результат больше похож на захватывающую художественную инсталляцию, чем на автостоянку, и отчасти в этом и заключалась основная идея: привлечь внимание к тяжелому положению таксистов и операторов, которые сильно пострадали от мер изоляции во время коронавируса.

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По словам 54-летнего исполнительного директора двух кооперативов Ratchapruk и Bovorn Taxi у них осталось всего 500 автомобилей, курсирующих по улицам Бангкока, а 2500 простаивают без дела.

По словам господина Тапакорна, многие водители сейчас не могут позволить себе ежедневные платежи за аренду автомобиля, даже после того, как она была снижена до минимальных 9,09 доллара.

«Огород — это одновременно и акт протеста, и способ накормить моих сотрудников в это тяжелое время. Таиланд переживал политические потрясения в течение многих лет и наводнение в 2011 году, но ситуация никогда не была настолько ужасной, как во время пандемии», — говорит Тапакорн.

Фото:AP/ТАСС