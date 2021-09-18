Chevrolet готовит новую модель для России

Марка Chevrolet собирается к запуску в России продаж новой модели. Об этом заявил исполнительный директор официального дистрибьютора марки «Келес Рус» Вадим Артамонов. Скорее всего, речь идет о модели низкого ценового сегмента.
Надеемся, что до конца года наша сеть вырастет как минимум до 65 дилерских центров. Рассчитываем в ближайшее время и на расширение модельного ряда», — заявил Артамонов по случаю открытия очередного автосалона по продаже автомобилей Chevrolet массового сегмента.
На настоящий момент российская дилерская сеть, продающая недорогие автомобили Chevrolet, насчитывает 50 автосалонов. Сейчас эта сеть продает всего три модели — Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Компактный Spark поставляется в Россию с головного предприятия UzAuto Motors (Асака, Узбекистан), а седаны В-класса Chevrolet Cobalt и Nexia — с партнерского завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, Казахстан.
Российские продажи возобновились прошлым летом после почти пятилетнего перерыва в рамках соглашения между General Motors (США) и UzAuto Motors (Узбекистан). За этот год с небольшим покупателей в России нашли уже более 4000 автомобилей, а до конца текущего года планируют продать еще 1000. Бестселлером марки является Cobalt, на него приходится две трети продаж.
Стоит отметить, что у Chevrolet на настоящий момент фактически две дилерских сети: одна, вышеупомянутая, продает автомобили массового сегмента, а вторая, принадлежащая другому дистрибьютору, реализует дорогие модели — Traverse и Trailblazer и Tahoe.
Какая же модель может появиться в российской модельной линейке? Пока об этом можно только строить предположения. Возможно, это будет компактный кроссовер Tracker. Цена его в Казахстане составляет 7 790 000 теньге, что в переводе на российскую валюту дает около 1 300 000 рублей. Выпускают Тракеры и в Казахстане, и в Узбекистане, причем на втором заводе делают и рестайлинговую версию.
Кроме того, в Россию может вернуться Chevrolet Lacetti, а также появиться более крупный седан Malibu, обе модели производятся в Узбекистане.
- Примечательно, что узбекскую компанию UzAuto Motors, поставляющую недорогие модели Chevrolet в Россию, недавно возглавил Бу Инге Андерссон, бывший глава АВТОВАЗа.
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Фото: Chevrolet