Chevrolet готовит новую модель для России — журнал За рулем

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Chevrolet готовит новую модель для России

Новый кроссовер Tracker, большой седан Malibu или еще одно возвращение Lacetti?

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Марка Chevrolet собирается к запуску в России продаж новой модели. Об этом заявил исполнительный директор официального дистрибьютора марки «Келес Рус» Вадим Артамонов. Скорее всего, речь идет о модели низкого ценового сегмента.

Надеемся, что до конца года наша сеть вырастет как минимум до 65 дилерских центров. Рассчитываем в ближайшее время и на расширение модельного ряда», — заявил Артамонов по случаю открытия очередного автосалона по продаже автомобилей Chevrolet массового сегмента.

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На настоящий момент российская дилерская сеть, продающая недорогие автомобили Chevrolet, насчитывает 50 автосалонов. Сейчас эта сеть продает всего три модели — Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt. Компактный Spark поставляется в Россию с головного предприятия UzAuto Motors (Асака, Узбекистан), а седаны В-класса Chevrolet Cobalt и Nexia — с партнерского завода «СарыаркаАвтоПром» в Костанае, Казахстан.

Chevrolet готовит новую модель для России

Российские продажи возобновились прошлым летом после почти пятилетнего перерыва в рамках соглашения между General Motors (США) и UzAuto Motors (Узбекистан). За этот год с небольшим покупателей в России нашли уже более 4000 автомобилей, а до конца текущего года планируют продать еще 1000. Бестселлером марки является Cobalt, на него приходится две трети продаж.

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Стоит отметить, что у Chevrolet на настоящий момент фактически две дилерских сети: одна, вышеупомянутая, продает автомобили массового сегмента, а вторая, принадлежащая другому дистрибьютору, реализует дорогие модели — Traverse и Trailblazer и Tahoe.

Какая же модель может появиться в российской модельной линейке? Пока об этом можно только строить предположения. Возможно, это будет компактный кроссовер Tracker. Цена его в Казахстане составляет 7 790 000 теньге, что в переводе на российскую валюту дает около 1 300 000 рублей. Выпускают Тракеры и в Казахстане, и в Узбекистане, причем на втором заводе делают и рестайлинговую версию.

Кроме того, в Россию может вернуться Chevrolet Lacetti, а также появиться более крупный седан Malibu, обе модели производятся в Узбекистане.

Фото: Chevrolet

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