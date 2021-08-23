Где сейчас Бу Андерссон? Новое место работы экс-главы АВТОВАЗа — журнал За рулем

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Где сейчас Бу Андерссон? Новое место работы экс-главы АВТОВАЗа

UzAuto Motors — крупнейшее в Узбекистане предприятие по производству и продажам автомобилей Chevrolet. Сейчас на заводе выпускается 13 моделей бренда.

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Бывший президент АВТОВАЗа Бу Андерссон занял пост генерального директора компаний UzAuto Motors (до переименования — GM Uzbekistan) и UzAuto Motors Powertrain. Издание Газета.uz со ссылкой на пресс-службу холдинга «Узавтосаноат» сообщает, что на этой должности Андерссон сменил прежних директоров компаний, Рустама Раджабова и Саидазима Гулямова.

После увольнения с АВТОВАЗа в 2016 году швед Бу Инге Андерссон с 2017 года по август 2021-го возглавлял европейское отделение японской компании Yazaki, являющейся крупнейшим мировым поставщиком жгутов проводов и других электронных компонентов для автопрома.

Бу Андерссон дает интервью. АВТОВАЗ, Тольятти, февраль 2015 года
Бу Андерссон дает интервью. АВТОВАЗ, Тольятти, февраль 2015 года

Период Бу Андерссона на АВТОВАЗе (2013–2016) связывают с запуском в производство семейств Vesta и XRAY, расширением семейства Largus, появлением роботизированной трансмиссии, а также с радикальным ускорением процесса разработки новых моделей, с реформой в области охраны труда и многими другими позитивными изменениями.

По мнению критиков, за время правления Андерссона предприятие понесло серьезные убытки, а организация производства Весты в Ижевске была нелогичной и нерентабельной. Эти же тезисы послужили официальной причиной увольнения шведа.

«Огромный опыт Бу Инге Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ и в условиях кризиса позволят UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства», — говорится в сообщении «Узавтосаноат».

  • В 2018 году Андерссон заявил, что увольнение с АВТОВАЗа не заставило его думать плохо о России, а также выразил уверенность, что и без него в России все будет хорошо.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Фото: Екатерина Кузьмина / RBC / TASS

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