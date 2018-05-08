Бу Андерссон высказался о России и АВТОВАЗе

Фильм «Русская работа» (The Russian job), повествующий о жизни и работе экс-главы АВТОВАЗа в России, вышел с титрами на русском языке. Это снятая чешским режиссером Петером Хорки пронзительная история про разорванный «роман» талантливого шведского управленца с АВТОВАЗом. Казалось бы, обе стороны могли так много дать друг другу, но не сложилось…

Напомним, Бу Андерссон был уволен с должности главы АВТОВАЗа в начале 2016 года. Руководство госкорпорации «Ростех» (владеет АВТОВАЗом совместно с альянсом Renault-Nissan) поставило в вину шведу крупные убытки, которые предприятие продемонстрировало по итогам 2015 года. Тот, в свою очередь, утверждал, что они возникли из-за разразившегося в 2014 году экономического кризиса, предвидеть который он никак не мог. Впрочем, сразу после отставки он намекал, что истинная причина увольнения совсем иная, но вслух ее так и не назвал.

Этот фильм, конечно же, нужно посмотреть, но для тех, кто по каким-то причинам не сможет этого сделать, предлагаем 12 высказываний экс-главы АВТОВАЗа, которые показались нам любопытными. Обратите внимание, как постепенно меняется его риторика — от восторженности к разочарованию.

1. Я люблю Россию, я вижу, что в ней есть хорошие люди, но я вижу, что есть плохие управленцы, которые думают только о себе.

2. Многие пытались изменить АВТОВАЗ: Fiat был здесь, GM был здесь, Magna была здесь, другие тоже были — никто не смог! Так что, если я не смогу, то буду одним из многих…

3. Это для меня просто рай — здесь так много проблем и большинство из них так легко решить!

4. Это хорошее чувство: мы запустили Весту точно в срок и с должным качеством. Я думаю, люди были удивлены.

5. Действительно, мы уволили 30 тысяч человек. Я говорил с правительством. Они поняли ход мыслей. Они до сих пор озабочены происходящим, но мы должны поступать, руководствуясь логикой. Мы должны стать конкурентоспособными!

6. Может, я могу и не нравиться людям, но я ничего не делал неверного, я не брал чужого, не злоупотреблял деньгами. Я в 18 городах России работал и нигде такого не видел.

7. Люди жалуются и плачут, как дети (Прим. ред.: о работниках АВТОВАЗа). Они хитрые и умные: поплачут — что-нибудь получат. Но! Если ты ничего не делаешь, у тебя не должно быть хорошей зарплаты, потому что ты ничего не заработал.

8. В первый день, когда я сюда (на АВТОВАЗ) приехал, я осмотрел туалеты. Грязные, краны текут, бумаги нет. Мне сказали, что такая традиция на АВТОВАЗе. И многие годы все с этим соглашались! Мы выделили 800 млн рублей — 140 помещений было отремонтировано, в 329 начались работы. Говорить легко. Тяжело делать дело…

9. Если бы я знал то, что я знаю сейчас, я бы не согласился на эту работу.

10. Временами говорят, что русские хотят революции, но они не хотят ничего менять. Люди говорят: мы приехали сюда в 1965-м (Прим. ред.: на АВТОВАЗ). Мы были избраны иметь лучшую жизнь, чем кто-либо в России. Когда вы приехали, мистер Андерссон, мы это потеряли.

11. Это была первая работа, с которой я ушел из-за того, что потерпел неудачу. Я так это вижу. По каким причинам уволили? Они называли девять разных причин. Большинство претензий касаются того, что я сделал слишком много и слишком быстро, не проявив должного уважения к людям. И я планировал уволить еще больше людей.

12. То, как я оставил свой пост, не заставило меня думать очень плохо о России. Я уверен, в России все будет хорошо и без меня. И я надеюсь, что АВТОВАЗ будет успешным!

Бу Инге Андерссон проработал на АВТОВАЗе с 13 января 2014 года по 3 апреля 2016 года. Официально причиной его ухода считается проводимая им неэффективная финансовая политика — убыток компании в 2015 году вырос в 2,9 раза (по МСФО), достигнув 73,851 млрд рублей.

С 1 июня этого года на АВТОВАЗе снова сменится президент, теперь этот пост займет Ив Каракатзанис, который сейчас возглавляет румынское подразделение Renault и является генеральным директором Dacia. Нынешний президент компании Николя Мор проработал на предприятии два года.



Видео: YouTube