Еще одна Niva примет участие в ралли Дакар-2022 — журнал За рулем

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Еще одна Niva примет участие в ралли Дакар-2022

Машина 1991 года была полностью разобрана и воссоздана заново - уже в раллийной конфигурации.

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Наряду со швейцарским экипажем, о котором сообщалось ранее, в знаменитом ралли-рейде Dakar в январе 2022 года будет участвовать еще одна команда на внедорожнике Niva — это коллектив из Испании, представляющий клуб поклонников российских автомобилей, Lada Niva Club Espana. Экипаж составляют пилот Сальвадор Фернандес и штурман Эстер Пейдж.

Испанцы, как и швейцарцы, заявили свою Ниву в зачете Classic, куда допускаются машины, сошедшие с конвейера до 2000 года. Подготовленный коллективом Lada Niva Club Espana внедорожник был выпущен в 1991 году и экспортирован в Испанию. Для выступления на Дакаре автомобиль был фактически полностью разобран и воссоздан заново, уже в раллийной конфигурации — этот процесс команда подробно показывала в своих аккаунтах в соцсетях.

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Как свидетельствуют опубликованные видео, при постройке машины испанцы использовали наработки знаменитого французского коллектива Lada Poch, блистательно выступавшего на Ниве в 1980-х годах. Основные этапы подготовки материально-технической части внедорожник испанского коллектива уже прошел, сообщает российский ресурс Lada Niva Documentary со ссылкой на источник в команде. Отмечается, что машиной занимается профессиональный гоночный механик, а пилот и штурман имеют богатый опыт участия в ралли на полноприводном Fiat Panda.

Первые тесты также завершены — команда сообщила, что автомобиль получился хорошо сбалансированным. В целом автомобиль готов к предстоящей гонке, но некоторые пункты испытательной программы энтузиастам еще предстоит завершить.

Фото: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

Видео: Youtube / Club Lada Niva España

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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