Еще одна Niva примет участие в ралли Дакар-2022

Наряду со швейцарским экипажем, о котором сообщалось ранее, в знаменитом ралли-рейде Dakar в январе 2022 года будет участвовать еще одна команда на внедорожнике Niva — это коллектив из Испании, представляющий клуб поклонников российских автомобилей, Lada Niva Club Espana. Экипаж составляют пилот Сальвадор Фернандес и штурман Эстер Пейдж.
Испанцы, как и швейцарцы, заявили свою Ниву в зачете Classic, куда допускаются машины, сошедшие с конвейера до 2000 года. Подготовленный коллективом Lada Niva Club Espana внедорожник был выпущен в 1991 году и экспортирован в Испанию. Для выступления на Дакаре автомобиль был фактически полностью разобран и воссоздан заново, уже в раллийной конфигурации — этот процесс команда подробно показывала в своих аккаунтах в соцсетях.
Как свидетельствуют опубликованные видео, при постройке машины испанцы использовали наработки знаменитого французского коллектива Lada Poch, блистательно выступавшего на Ниве в 1980-х годах. Основные этапы подготовки материально-технической части внедорожник испанского коллектива уже прошел, сообщает российский ресурс Lada Niva Documentary со ссылкой на источник в команде. Отмечается, что машиной занимается профессиональный гоночный механик, а пилот и штурман имеют богатый опыт участия в ралли на полноприводном Fiat Panda.
Первые тесты также завершены — команда сообщила, что автомобиль получился хорошо сбалансированным. В целом автомобиль готов к предстоящей гонке, но некоторые пункты испытательной программы энтузиастам еще предстоит завершить.
- Другая команда на Ниве, швейцарская Niva Red Legend Team, ныне заручилась поддержкой АВТОВАЗа, хотя изначально была заявлена на легендарный ралли-рейд как частный коллектив.
- «За рулем» теперь есть и в TikTok.
Фото: ВКонтакте / LADA Niva Documentary
Видео: Youtube / Club Lada Niva España