Еще одна Niva примет участие в ралли Дакар-2022

Машина 1991 года была полностью разобрана и воссоздана заново - уже в раллийной конфигурации.

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Наряду со швейцарским экипажем, о котором сообщалось ранее, в знаменитом ралли-рейде Dakar в январе 2022 года будет участвовать еще одна команда на внедорожнике Niva — это коллектив из Испании, представляющий клуб поклонников российских автомобилей, Lada Niva Club Espana. Экипаж составляют пилот Сальвадор Фернандес и штурман Эстер Пейдж.

Испанцы, как и швейцарцы, заявили свою Ниву в зачете Classic, куда допускаются машины, сошедшие с конвейера до 2000 года. Подготовленный коллективом Lada Niva Club Espana внедорожник был выпущен в 1991 году и экспортирован в Испанию. Для выступления на Дакаре автомобиль был фактически полностью разобран и воссоздан заново, уже в раллийной конфигурации — этот процесс команда подробно показывала в своих аккаунтах в соцсетях.

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Как свидетельствуют опубликованные видео, при постройке машины испанцы использовали наработки знаменитого французского коллектива Lada Poch, блистательно выступавшего на Ниве в 1980-х годах. Основные этапы подготовки материально-технической части внедорожник испанского коллектива уже прошел, сообщает российский ресурс Lada Niva Documentary со ссылкой на источник в команде. Отмечается, что машиной занимается профессиональный гоночный механик, а пилот и штурман имеют богатый опыт участия в ралли на полноприводном Fiat Panda.

Первые тесты также завершены — команда сообщила, что автомобиль получился хорошо сбалансированным. В целом автомобиль готов к предстоящей гонке, но некоторые пункты испытательной программы энтузиастам еще предстоит завершить.

Другая команда на Ниве, швейцарская Niva Red Legend Team, ныне заручилась поддержкой АВТОВАЗа, хотя изначально была заявлена на легендарный ралли-рейд как частный коллектив.

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

Видео: Youtube / Club Lada Niva España