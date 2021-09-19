Hyundai начала выпуск охранных собак-андроидов (видео)

Такой робот полностью автономен, он самостоятельно распознает людей и в случае опасности посылает сигнал на пункт управления.

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Компания Hyundai представила андроида для обеспечения безопасности промышленных объектов. Машинам получила название Robot, а разработана она, как несложно догадаться по внешнему виду, совместно с Boston Dynamics на базе их робота Spot.

Четвероногий андроид Robot имеет искусственный интеллект, блок обработки данных, автономную навигацию и функции удаленного управления. Машину будут использовать для обнаружения рисков и обеспечения безопасности сотрудников на производстве. Robot способен самостоятельно распознавать угрозы безопасности рабочих. С помощью машинного зрения, встроенного тепловизора и 3D-лидара он обнаруживает людей, отслеживает критическое повышение температуры и риск возникновения пожара, а также определяет, закрыта дверь или нет.

Им можно управлять дистанционно с помощью защищенной веб-страницы, на которой в прямом эфире транслируются его перемещения по территории завода. Таким образом, сотрудники службы охраны труда смогут дистанционно мониторить промышленный объект. Благодаря искусственному интеллекту Robot будет самостоятельно обнаруживать источник опасности и посылать сотрудникам сигналы.

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Кроме того, робот может отсылать фотографии происходящего и вести журнал действий. Если управляющему персоналу потребуется подробнее осмотреть участок, робота можно перевести на дистанционное управление. К системе можно будет подключить сразу несколько андроидов типа Robot. Эти машины способны перемещаться в узких пространствах и рассматривать «слепые зоны», недоступных человеку.

Благодаря участию в проекте специалистов Hyundai робота разработки Boston Dynamics удалось наделить расширенными функциями автономности, сообщает пресс-служба корейской компании. Четвероногие андроиды будут использоваться на заводе Kia в Южной Корее для ночного патрулирования и создания безопасных условий труда. В дальнейшем отработанные в рамках проекта технологии можно будет применить и на других мобильных роботах.

В конце 2020 года Hyundai Motor Group купила компанию Boston Dynamics. Среди новых задач — создание роботов-гуманоидов для ухода за больными, беспилотных автомобилей и средств воздушной мобильности.

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Фото: Hyundai Motor Group

Видео: Youtube / Hyundai Motor Group