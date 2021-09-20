Робопес Hyundai приступил к охране завода — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Робопес Hyundai приступил к охране завода

Концерн, купивший компанию Boston Dynamics, нашел применение роботу — роботизированная собака начала охранять заводы.

Материалы по теме
Hyundai начала выпуск охранных собак-андроидов (видео)

Понятно, что Hyundai купил 80% акций Boston Dynamics не ради развлечения. Робопес, получивший название Factory Safety Service Robot, приступил к охране южнокорейского завода Kia.

Множество современных технологий позволяют роботу распознавать опасные ситуации и предупреждать о них службу безопасности. Например, он распознает чужаков, проверяет, заперты ли двери, а также, благодаря инфракрасному зрению, способен обнаруживать очаги возгорания до того, как возникнет пожар.

Робопес Hyundai приступил к охране завода

Материалы по теме
Продавать машины Hyundai будут роботы

В Hyundai заявили, что робопес будет охранять южнокорейский завод Kia и помогать ночной смене охранников. В ходе службы инженеры оценят эффективность робота и устранят недочеты, если они будут обнаружены.

В дальнейшем концерн намерен выпустить охранного робопса в свободную продажу.

Фото: Hyundai

Наше новое видео
Новый Subaru Outback 2021: подробный видеообзор
Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест
Обновленный Kia Cerato: 2 модные штуки, которых нет ни у одной модели

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров316
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...