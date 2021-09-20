Робопес Hyundai приступил к охране завода

Концерн, купивший компанию Boston Dynamics, нашел применение роботу — роботизированная собака начала охранять заводы.

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Понятно, что Hyundai купил 80% акций Boston Dynamics не ради развлечения. Робопес, получивший название Factory Safety Service Robot, приступил к охране южнокорейского завода Kia.

Множество современных технологий позволяют роботу распознавать опасные ситуации и предупреждать о них службу безопасности. Например, он распознает чужаков, проверяет, заперты ли двери, а также, благодаря инфракрасному зрению, способен обнаруживать очаги возгорания до того, как возникнет пожар.

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В Hyundai заявили, что робопес будет охранять южнокорейский завод Kia и помогать ночной смене охранников. В ходе службы инженеры оценят эффективность робота и устранят недочеты, если они будут обнаружены.

В дальнейшем концерн намерен выпустить охранного робопса в свободную продажу.

Узнать больше о роботизированном псе Hyundai можно здесь.

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Фото: Hyundai