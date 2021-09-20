Подорожали почти все модели Renault

Сменили ценники популярные модели Duster, Kaptur, Logan и Sandero.

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Повышение цен на автомобили Renault зафиксировали эксперты «Цена Авто» по результатам мониторинга сайтов автопроизводителей. У двух моделей — Duster и Kaptur подорожали лишь отдельные комплектации. Так, Daster Access прибавил сразу 13 000 рублей и стоит теперь 1 017 000 рублей, Kaptur Style подорожал на 5000 рублей, цены на комплектацию начинаются от 1 445 000 рублей.

Logan стал дороже на 16 000 рублей — цены на модель теперь варьируются от 734 000 до 926 000 рублей. Версия Stepway этой модели прибавила 17 000–18 000 рублей, и теперь такой автомобиль можно приобрести за 881 000 — 1 046 000 рублей.

Цена Sandero теперь стартует от 763 000 до 955 000 рублей, прибавка составила 20 000 рублей, а Sandero Stepway подорожал на 19 000, он теперь доступен от 925 000 до 1 090 000 рублей в зависимости от комплектации.

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Цена на модели Arkana и Master остались прежними.

Согласно AEB, в августе российские дилеры Renault реализовали 9699 автомобилей — на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Но тут дело не в том, что машины плохо покупают, а в их дефиците из-за недопоставок электронных деталей. Недавно стало известно, что в России на два месяца задержат поставки новых Renault Duster и Kaptur.

Logan и Sandero в августе уже дорожали на 1000 — 21 000 рублей.

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