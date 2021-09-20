Названы самые привлекательные для владельцев автомобили — журнал За рулем

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Названы самые привлекательные для владельцев автомобили

Эмоциональная составляющая при покупке транспортного средства сейчас важнее, чем когда-либо, считают эксперты.

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Благодаря запуску нескольких очень успешных новых автомобилей в 2021 году автомобильные концерны прикладывают все больше усилий, чтобы производить все более привлекательные автомобили для владельцев. Американская компания JD Power 2021 составила список полностью новых или обновленные моделей, которые в этом году достигли лучших в своем сегменте характеристик по привлекательности для владельцев.

Исследователи измерили эмоциональную привязанность водителя к новому автомобилю по 37 характеристикам, начиная от ощущения комфорта, которое владелец испытывает, садясь за руль, и заканчивая удовольствием от предвкушения нажатия на педаль газа. Ответы объединили и вычислили общий индекс APEAL, измеряемый по 1000-балльной шкале.

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В результате пятерку премиальных брендов с самым высоким рейтингом эмоциональной привлекательности составили: Porsche (882 балла), Genesis (879), Land Rover (879), Lincoln (876) и BMW (874).

В массовом сегменте расклад такой: Dodge — 882 балла, Ram — 881, Nissan — 866 баллов, GMC — 861 и Ford — 858.

Список моделей-лауреатов премии:

  • General Motors: Cadillac CT5, Chevrolet Blazer, Chevrolet Corvette, Chevrolet Tahoe и GMC Sierra HD.
  • BMW: 4-я серия, X4, X6 и X7.
  • Hyundai Motor Group: Genesis G80, Kia K5 и Kia Telluride
  • Nissan: Maxima, Sentra и Versa
  • Ford: Ford Bronco Sport и Ford Mustang Mach-E
  • Daimler AG: Mercedes-Benz CLA
  • Honda: Honda Ridgeline
  • Jaguar Land Rover: Land Rover Defender
  • Stellantis NV: Ram 1500
  • Toyota: Sienna
  • Volvo: Volvo XC40

Исследование APEAL проводилось в США с февраля по июль 2021 года и основано на ответах 110 827 владельцев новых автомобилей (все машины — 2021 модельного года), которые были опрошены после трех месяцев владения.

Фото: Deposotphotos

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