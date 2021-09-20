Названы самые привлекательные для владельцев автомобили

Благодаря запуску нескольких очень успешных новых автомобилей в 2021 году автомобильные концерны прикладывают все больше усилий, чтобы производить все более привлекательные автомобили для владельцев. Американская компания JD Power 2021 составила список полностью новых или обновленные моделей, которые в этом году достигли лучших в своем сегменте характеристик по привлекательности для владельцев.
Исследователи измерили эмоциональную привязанность водителя к новому автомобилю по 37 характеристикам, начиная от ощущения комфорта, которое владелец испытывает, садясь за руль, и заканчивая удовольствием от предвкушения нажатия на педаль газа. Ответы объединили и вычислили общий индекс APEAL, измеряемый по 1000-балльной шкале.
В результате пятерку премиальных брендов с самым высоким рейтингом эмоциональной привлекательности составили: Porsche (882 балла), Genesis (879), Land Rover (879), Lincoln (876) и BMW (874).
В массовом сегменте расклад такой: Dodge — 882 балла, Ram — 881, Nissan — 866 баллов, GMC — 861 и Ford — 858.
Список моделей-лауреатов премии:
- General Motors: Cadillac CT5, Chevrolet Blazer, Chevrolet Corvette, Chevrolet Tahoe и GMC Sierra HD.
- BMW: 4-я серия, X4, X6 и X7.
- Hyundai Motor Group: Genesis G80, Kia K5 и Kia Telluride
- Nissan: Maxima, Sentra и Versa
- Ford: Ford Bronco Sport и Ford Mustang Mach-E
- Daimler AG: Mercedes-Benz CLA
- Honda: Honda Ridgeline
- Jaguar Land Rover: Land Rover Defender
- Stellantis NV: Ram 1500
- Toyota: Sienna
- Volvo: Volvo XC40
Исследование APEAL проводилось в США с февраля по июль 2021 года и основано на ответах 110 827 владельцев новых автомобилей (все машины — 2021 модельного года), которые были опрошены после трех месяцев владения.
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Фото: Deposotphotos