Названы самые привлекательные для владельцев автомобили

Эмоциональная составляющая при покупке транспортного средства сейчас важнее, чем когда-либо, считают эксперты.

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Благодаря запуску нескольких очень успешных новых автомобилей в 2021 году автомобильные концерны прикладывают все больше усилий, чтобы производить все более привлекательные автомобили для владельцев. Американская компания JD Power 2021 составила список полностью новых или обновленные моделей, которые в этом году достигли лучших в своем сегменте характеристик по привлекательности для владельцев.

Исследователи измерили эмоциональную привязанность водителя к новому автомобилю по 37 характеристикам, начиная от ощущения комфорта, которое владелец испытывает, садясь за руль, и заканчивая удовольствием от предвкушения нажатия на педаль газа. Ответы объединили и вычислили общий индекс APEAL, измеряемый по 1000-балльной шкале.

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В результате пятерку премиальных брендов с самым высоким рейтингом эмоциональной привлекательности составили: Porsche (882 балла), Genesis (879), Land Rover (879), Lincoln (876) и BMW (874).

В массовом сегменте расклад такой: Dodge — 882 балла, Ram — 881, Nissan — 866 баллов, GMC — 861 и Ford — 858.

Список моделей-лауреатов премии:

General Motors : Cadillac CT5, Chevrolet Blazer, Chevrolet Corvette, Chevrolet Tahoe и GMC Sierra HD.

и BMW : 4-я серия, X 4, X 6 и X 7.

: 4-я серия, 4, 6 и 7. Hyundai Motor Group : Genesis G80, Kia K5 и Kia Telluride

и Nissan : Maxima, Sentra и Versa

и Ford : Ford Bronco Sport и Ford Mustang Mach-E

и Daimler AG : Mercedes-Benz CLA

Honda : Honda Ridgeline

Jaguar Land Rover : Land Rover Defender

Stellantis NV : Ram 1500

Toyota : Sienna

Volvo: Volvo XC40

Исследование APEAL проводилось в США с февраля по июль 2021 года и основано на ответах 110 827 владельцев новых автомобилей (все машины — 2021 модельного года), которые были опрошены после трех месяцев владения.

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Фото: Deposotphotos