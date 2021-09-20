Новый Урал оказался лучше КАМАЗа

Впервые представленный Урал-4320 с колесной формулой 6х6 вместе с более легкими Урал-43206 (4х4) оказались быстрее КАМАЗов на «Военном ралли».

Автомобильные заводы Урал и КАМАЗ поучаствовали в «Военном ралли», проходившем в рамках Армейских международных игр-2021 в республике Тыва. За победу в играх боролись команды из Узбекистана, Белоруссии, Монголии, Сербии, Китая, России и Израиля, причем все участники, помимо коллектива КНДР, представившего собственные грузовики, соревновались на машинах КАМАЗ и Урал с колесными формулами 4х4 и 6х6.

Регламент делил участников на основной (войсковой) зачет и зачет заводов-изготовителей. Второй существенно отличался от первого рядом требований — например, в основном зачете максимально допустимая скорость в заезде составляла всего 70 км/ч, в то время как у заводских коллективов такого ограничения не было. Дистанция ралли составляла 550 километров (без учета перегонов между этапами), изобилующих подъемами, косогорами, ухабами, спусками и песчаными участками.

Команда Урал выступала двумя экипажами на автомобилях Урал-43206 с колесной формулой 4х4 и на впервые представленном Урал-4320 с колесной формулой 6х6 и каркасно-панельной кабиной, сообщает пресс-служба завода Урал. Машины имеют каркас безопасности и оснащены сиденьями с боковой поддержкой, пятиточечными ремнями безопасности и двигателями мощностью 312 л.с. (Евро-4).

На одном из участков экипаж на Урал-43206 развил скорость в 120 км/ч, а в целом команда показала столь слаженную работу, что стала победителем соревнований среди заводов-изготовителей, опередив КАМАЗ.

Пресс-служба Урала называет прошедшие соревнования «военным Дакаром», но вот в обычном Дакаре миасский завод пока не представлен, тогда как КАМАЗ в грядущем январе будет бороться за победу на новейших грузовиках с кабиной К5.

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Фото: Урал