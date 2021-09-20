Новый сервис московского метро называется Face Pay — встаешь перед турникетом, смотришь в камеру, деньги снимаются с карты.

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В московском метро началось тестирование нового сервиса оплаты проезда Face Pay. Это полностью бесконтактный способ оплаты по технологии распознавания лиц. Официальный сайт метро Москвы сообщает, что сервис запустился в тестовом режиме на всех станциях, а стоимость поезда при пользовании Face Pay останется прежней.

Чтобы стать участником тестирования, нужно заполнить короткую анкету на сайте, после чего на электронную почту в течение 7 дней придет письмо с инструкциями. При тестовом пользовании сервисом нужно будет проходить через турникеты Face Pay, регулярно выполнять задания, поступающие на ваш адрес, а также сообщать о возникающих проблемах через мобильное приложение «Метро Москвы», почту или чат-бот. Отмечается, что таким образом тестировщики помогут в короткие сроки сделать Face Pay доступным для всех.

Турникеты Face Pay на станции метро Смоленская Филевской линии

Пользование сервисом предполагает такой порядок действий. Вы скачиваете тестовую версию приложения «Метро Москвы» — ссылка на него будет в письме с инструкцией. Затем загружаете фото своего лица в разделе Face Pay и привязываете банковскую карту для оплаты проезда. В метро перед турникетами Face Pay есть черный круглый стикер «оплата по биометрии». Нужно встать перед таким турникетом и посмотреть в камеру.

В течение 1–2 секунд турникет откроется а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты. Для оплаты можно использовать карты стандарта Visa, Mastercard или Мир.

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Фото: ТАСС / Карпухин Сергей