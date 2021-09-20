Оплата проезда — теперь через распознавание лица! — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Оплата проезда — теперь через распознавание лица!

Новый сервис московского метро называется Face Pay — встаешь перед турникетом, смотришь в камеру, деньги снимаются с карты.

Материалы по теме
Система «Автодата»: следить будут за всеми водителями!

В московском метро началось тестирование нового сервиса оплаты проезда Face Pay. Это полностью бесконтактный способ оплаты по технологии распознавания лиц. Официальный сайт метро Москвы сообщает, что сервис запустился в тестовом режиме на всех станциях, а стоимость поезда при пользовании Face Pay останется прежней.

Чтобы стать участником тестирования, нужно заполнить короткую анкету на сайте, после чего на электронную почту в течение 7 дней придет письмо с инструкциями. При тестовом пользовании сервисом нужно будет проходить через турникеты Face Pay, регулярно выполнять задания, поступающие на ваш адрес, а также сообщать о возникающих проблемах через мобильное приложение «Метро Москвы», почту или чат-бот. Отмечается, что таким образом тестировщики помогут в короткие сроки сделать Face Pay доступным для всех.

Оплата проезда — теперь через распознавание лица!Турникеты Face Pay на станции метро Смоленская Филевской линии
Турникеты Face Pay на станции метро Смоленская Филевской линии

Материалы по теме
Дополненная реальность, фары-проекторы и салоны-трансформеры: чего ждать от автомобиля будущего

Пользование сервисом предполагает такой порядок действий. Вы скачиваете тестовую версию приложения «Метро Москвы» — ссылка на него будет в письме с инструкцией. Затем загружаете фото своего лица в разделе Face Pay и привязываете банковскую карту для оплаты проезда. В метро перед турникетами Face Pay есть черный круглый стикер «оплата по биометрии». Нужно встать перед таким турникетом и посмотреть в камеру.

В течение 1–2 секунд турникет откроется а деньги за проезд спишутся с привязанной банковской карты. Для оплаты можно использовать карты стандарта Visa, Mastercard или Мир.

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Наше новое видео
Новый Subaru Outback 2021: подробный видеообзор
Новый Tucson и японские кроссоверы — большой тест
Обновленный Kia Cerato: 2 модные штуки, которых нет ни у одной модели

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров282
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...