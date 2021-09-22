Цена бензина установила новый рекорд

Таким дорогим бензин Аи-95 еще никогда не был, а прошлый рекорд стоимости им был установлен совсем недавно — ровно два месяца назад.

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Стоимость бензина марки «Премиум-95» выросла сегодня на бирже на 0,6%. Теперь, согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, закупки этого топлива идут по цене 60,18 тысяч рублей за одну тонну — это исторический максимум.

Предыдущий рекорд был установлен ровно два месяца назад — 22 июля 2021 года, когда бензин Аи-95 продавался на бирже по цене 60,03 тысячи рублей за одну тонну. Затем стоимость немного снизилась, но 15 сентября вновь наметился рост, и всего за неделю 95-й бензин подорожал 3,2%.

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Растет на бирже стоимость и бензина Аи-92, пишет ТАСС. Сегодня она выросла на 0,2% — до 56,21 тыс. рублей за одну тонну. Дизельное топливо подорожало на 0,1% (до 50,07 тысяч рублей за тонну). Примечательно, что цена сжиженных углеводородных газов при этом снизилась на 1,2% (до 39,53 тысяч рублей за тонну), а топливо для реактивных двигателей стало дешевле на 0,4% (до 50,74 тысяч рублей за тонну).

Фото: ТАСС