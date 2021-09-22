Самый популярный «китаец»: Chery Tiggo 7 Pro обновится в 2022-м

Новые силовые агрегаты и освеженная внешность. А текущее поколение уже в ближайшее время получит ряд интересных опций.

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В обозримом будущем китайский бренд Chery планирует обновить свой российкий бестселлер Tiggo 7 Pro. Серьезно обновленный автомобиль представили в минувшем августе на автосалоне в Чэнду (в Китае модель называется Tiggo 7 Plus), а в 2022-м он может добраться до России, пишут «Китайские автомобили» со ссылкой на источник в российском представительстве бренда. Рестайлинг наделил автомобиль чуть более узкими фарами и «перевернутой» решеткой с иной структурой ячеек.

Кроме того, противотуманки теперь прячутся в массивных нишах, а на задней двери появилась надпись Chery. Но куда более серьезные отличия — в агрегатной базе: у Tiggo 7 Pro в паре с прежним 1,5-литровым турбомотором теперь применен «мягкий гибрид», а также появилась более мощная версия — двигателем 1,6 л на 197 л.с. поделился родственный премиальный бренд Exeed. Салон также новый — в стиле флагманского Tiggo 8 Pro.

Рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 7 Plus / 7 Pro

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Новые агрегаты повлекут повторную сертификацию, поэтому раньше 2022 года модель у нас не появится. Но тем временем нынешний Tiggo 7 Pro получит в России ряд обновлений: сервис Android Auto в мультимедийном устройстве, новый серебристый цвет кузова (как у Tiggo 4), обновленный стайлинг-пакет (бело-синий вариант окраса уберут, а к черно-красному добавят черно-белый, плюс черные диски и красные тормозные суппорты), а также увеличенный до 4,6 литра бачок омывателя с отображением уровня на панели приборов.

Chery Tiggo 7 Pro является самым популярным автомобилем в России, причем лидирует с серьезным отрывом. За восемь месяцев продано 8 411 экземпляров модели. Цены на кроссовер лежат в диапазоне от 1 669 900 до 1 809 900 рублей.

А премиальный бренд Chery Exeed готовится запускать в России флагманскую модель — кроссовер VX.

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Фото: «Китайские автомобили»