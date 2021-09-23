Genesis привез в Россию две новинки

Седан и кроссовер будут продаваться по цене от 3,1 и 4,15 млн рублей соответственно.

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В Москве прошла российская премьера двух новинок от Genesis. Это обновленный седан G70 и кроссовер GV70.

Седан, цена которого составит от 3,1 до 4,7 млн рублей, будет предлагаться с тремя бензиновыми турбидвигателями. Два из них имеют объемом 2 литра и мощность 197 и 247 л.с., а третий, 370-сильный, имеет объем 3,3 литра. В паре с моторами будет устанавливаться 8-ступенчатый автомат.

Genesis G70 будет предлагаться в пяти комплектациях Premier, Elegance, Advance, Supreme и Ultimate.

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Новый полноприводный кроссовер GV70, цена которого в России составит от 4,15 до 6,15 млн рублей, тоже получил три двигателя, «младшим» среди которых стал турбодизель объемом 2,2 литра и мощностью 199 л.с. Кроме него к заказу доступны два бензиновых турбомотора: 2-литровый агрегат мощностью 249 л.с. и 3,5-литровый двигатель мощностью 379 л.с. У этой модели тоже одна коробка передач — 8-ступенчатый автомат.

Комплектаций у кроссовера будет пять: Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate.

На базе представленного седана G70 вскоре может появиться спортивный универсал.

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Фото: Genesis