В России создали автомобиль для приема экзаменов на права

Искусственный интеллект позволит исключить субъективный подход автоинспектора к кандидатам в водители.

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Инженеры из Казани создали первый в мире автомобиль, принимающий экзамен на права, сообщает «Пятый канал». Автомобиль оборудован несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью и будет оценивать экзаменуемых с помощью искусственного интеллекта.

Видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожная разметка и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара. И хотя сотрудник ГИБДД тоже будет присутствовать в автомобиле для подстраховки, искусственный интеллект исключит субъективный подход к экзаменуемым.

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Инспектор лишь проконтролирует «электронного коллегу» и примет окончательное решение на основании полученных данных.

Создатели ИИ прочат своему детищу большое будущее — автомобиль с электронным экзаменатором уже показывают на технических выставках.

Искусственный интеллект избавит водителей от ключей.

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