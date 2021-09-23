В России создали автомобиль для приема экзаменов на права

Инженеры из Казани создали первый в мире автомобиль, принимающий экзамен на права, сообщает «Пятый канал». Автомобиль оборудован несколькими камерами, специальными сенсорами, радарами и спутниковой связью и будет оценивать экзаменуемых с помощью искусственного интеллекта.
Видеопоток камер распознает такие элементы, как дорожная разметка и сигнал светофора, которые недоступны для определения с помощью радара. И хотя сотрудник ГИБДД тоже будет присутствовать в автомобиле для подстраховки, искусственный интеллект исключит субъективный подход к экзаменуемым.
Инспектор лишь проконтролирует «электронного коллегу» и примет окончательное решение на основании полученных данных.
Создатели ИИ прочат своему детищу большое будущее — автомобиль с электронным экзаменатором уже показывают на технических выставках.
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