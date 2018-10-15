Искусственный интеллект избавит водителей от ключей

Обычный автомобильный ключ на машинах будущего заменят лица владельцев и членов их семей. Об этом на конференции GTC Europe, которая прошла в Мюнхене, заявили представители компании VisionLabs, являющейся резидентом фонда «Сколково». Для этого в платформу NVIDIA DRIVE будет внедрена функция распознавания лиц.
«Технология распознавания лиц постепенно становится частью нашей повседневной жизни и дает возможность взглянуть на многие привычные вещи другими глазами», — считает генеральный директор VisionLabs Александр Ханин.
Нововведение не только откроет доступ в салон автомобилей, но должно сделать его безопасным и «умным». Такой подход выводит персонализацию автомобилей на новый уровень, позволяя, кроме всего прочего, контролировать физическое состояние водителя. Как программа будет реагировать при этом, например, на усталость — зависит от настроек производителя.
Система распознавания лиц VisionLabs LUNA функционирует на платформе NVIDIA DRIVE IX, которая, в свою очередь, управляется суперкомпьютером NVIDIA DRIVE AGX. Узнавать владельца или других людей, имеющих доступ к автомобилю, система сможет издалека. Уже при подходе к машине все в ней будет настроено под водителя: положение кресла и рулевой колонки, радио и климатическая система.
«Искусственный интеллект для идентификации лица — это уникальная технология. Он должен работать надежно, в то же время позволять распознавать лица безопасным и удобным для пользователя способом», — заявил старший директор по программному обеспечению и руководитель платформы DRIVE IX в NVIDIA Ратин Кумар.
Следует отметить, что разработки платформы NVIDIA DRIVE IX ведутся для создания умных беспилотных автомобилей, способных обучаться и анализировать дорожную ситуацию, используя при этом и накопленный опыт.
- Компании Mercedes и Bosch также используют NVIDIA для создания беспилотных автомобилей, тогда как в BMW предпочитают сотрудничать с Intel.
- Благодаря новым технологиям автомобили будут собирать уникальную информацию о своих владельцах или арендаторах.
- Тем временем компания Ford в рамках британской государственной программы Autodrive учит автомобили общаться между собой.
Фото: Depositphotos
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