Искусственный интеллект избавит водителей от ключей

Для доступа в автомобили будущего станет использоваться не ключ, а лицо владельца.

Искусственный интеллект будет издалека видеть хозяина автомобиля

Обычный автомобильный ключ на машинах будущего заменят лица владельцев и членов их семей. Об этом на конференции GTC Europe, которая прошла в Мюнхене, заявили представители компании VisionLabs, являющейся резидентом фонда «Сколково». Для этого в платформу NVIDIA DRIVE будет внедрена функция распознавания лиц.

«Технология распознавания лиц постепенно становится частью нашей повседневной жизни и дает возможность взглянуть на многие привычные вещи другими глазами», — считает генеральный директор VisionLabs Александр Ханин.

Нововведение не только откроет доступ в салон автомобилей, но должно сделать его безопасным и «умным». Такой подход выводит персонализацию автомобилей на новый уровень, позволяя, кроме всего прочего, контролировать физическое состояние водителя. Как программа будет реагировать при этом, например, на усталость — зависит от настроек производителя.

Система распознавания лиц VisionLabs LUNA функционирует на платформе NVIDIA DRIVE IX, которая, в свою очередь, управляется суперкомпьютером NVIDIA DRIVE AGX. Узнавать владельца или других людей, имеющих доступ к автомобилю, система сможет издалека. Уже при подходе к машине все в ней будет настроено под водителя: положение кресла и рулевой колонки, радио и климатическая система.

«Искусственный интеллект для идентификации лица — это уникальная технология. Он должен работать надежно, в то же время позволять распознавать лица безопасным и удобным для пользователя способом», — заявил старший директор по программному обеспечению и руководитель платформы DRIVE IX в NVIDIA Ратин Кумар.

Следует отметить, что разработки платформы NVIDIA DRIVE IX ведутся для создания умных беспилотных автомобилей, способных обучаться и анализировать дорожную ситуацию, используя при этом и накопленный опыт.

Компании Mercedes и Bosch также используют NVIDIA для создания беспилотных автомобилей, тогда как в BMW предпочитают сотрудничать с Intel.

Благодаря новым технологиям автомобили будут собирать уникальную информацию о своих владельцах или арендаторах.

Тем временем компания Ford в рамках британской государственной программы Autodrive учит автомобили общаться между собой.

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