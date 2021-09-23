ГИБДД разъяснила применение ареста или обязательных работ за езду без ОСАГО

То есть, если «автогражданка» не застрахована, а водитель отказывается оформлять полис, к нему может быть применена ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

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Замруководителя фракции ЛДПР, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в ГИБДД с просьбой разъяснить ему правомерность применения ст. 19.3 КоАП РФ к водителям в случае их отказа на требование сотрудника полиции приобрести полис ОСАГО.

В своем обращении к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову Нилов пишет, что в регионах участились случаи привлечения к административной ответственности автовладельцев, не имеющих полиса ОСАГО. При этом владельца автомобиля фактически принуждают оформить полис, а в случае отказа применяется статья 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Водитель обязан иметь полис ОСАГО и по требованию сотрудников полиции предоставлять его для проверки, это зафиксировано в пункте 2.1.1 ПДД. За отсутствие полиса предусмотрен штраф в размере от 500 до 800 рублей согласно ст. 12.37 КоАП РФ. В случае, если договор заключен в электронном виде, достаточно его распечатки на бумажно носителе.

Но депутат выразил сомнение, что предъявление такого серьезного обвинения водителю (или собственнику ТС) за отказ незамедлительно заключить договор страхования гражданской ответственности является законным.

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Однако начальник ГИБДД Михаил Черников в ответе депутату ЛДПР Ярославу Нилову подтвердил возможность применения полицейскими части 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) за управление автомобилем без ОСАГО. Текст ответа прилагается ниже.

Из ответа следует, что согласно закону «О полиции» и указу президента №711 1998 года (положение о ГИБДД) сотрудники Госавтоинспекции вправе требовать от нарушителей «прекратить противоправные действия», связанные с эксплуатации автомобилей, в том числе, управлять машиной без ОСАГО. За неповиновение требованию предусмотрена административная ответственность по части 1 ст. 19.3 КоАП.

Напомним, что эта статья предусматривает (по решению суда) административный штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС