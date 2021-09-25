Свидание в машине чуть не обернулось катастрофой

Полиция Дербишира сообщила в Твиттере о забавном происшествии с двумя молодыми людьми, которые в порыве страсти сбили ручной тормоз, из-за чего их Toyota Yaris перевернулся.
По рассказу полиции, пара припарковалась в «неустановленном месте» в Дербишире и «укрепляла свои отношения», когда случайно кто-то из молодых людей нажал на ручник.
Дорога шла под уклон, и Yaris скатился с холма, прежде чем перевернуться на бок. К счастью, никто из людей не пострадал.
Фотографии автомобиля, лежащего на боку, опубликовала полиция Дербишира.
Новости об инциденте взволновала местных жителей, здесь очень размеренная жизнь, и редко происходит что-либо подобное. Многие люди стали комментировать этот случай в соцсетях, пишет Daily Mail. Кто-то пошутил: «Пожалуйста, практикуйте безопасный секс, не выключая ручной тормоз».
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Фото: Derbyshire Roads Policing Unit