Свидание в машине чуть не обернулось катастрофой

К счастью, в этом инциденте кроме автомобиля никто не пострадал.

Материалы по теме Пьяного водителя спас из канавы другой пьяный водитель

Полиция Дербишира сообщила в Твиттере о забавном происшествии с двумя молодыми людьми, которые в порыве страсти сбили ручной тормоз, из-за чего их Toyota Yaris перевернулся.

По рассказу полиции, пара припарковалась в «неустановленном месте» в Дербишире и «укрепляла свои отношения», когда случайно кто-то из молодых людей нажал на ручник.

Дорога шла под уклон, и Yaris скатился с холма, прежде чем перевернуться на бок. К счастью, никто из людей не пострадал.

Материалы по теме Угнал автомобиль у друга, но подвела эсэмэска

Фотографии автомобиля, лежащего на боку, опубликовала полиция Дербишира.

Новости об инциденте взволновала местных жителей, здесь очень размеренная жизнь, и редко происходит что-либо подобное. Многие люди стали комментировать этот случай в соцсетях, пишет Daily Mail. Кто-то пошутил: «Пожалуйста, практикуйте безопасный секс, не выключая ручной тормоз».

Фото: Derbyshire Roads Policing Unit