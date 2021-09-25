Свидание в машине чуть не обернулось катастрофой — журнал За рулем

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Свидание в машине чуть не обернулось катастрофой

К счастью, в этом инциденте кроме автомобиля никто не пострадал.

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Полиция Дербишира сообщила в Твиттере о забавном происшествии с двумя молодыми людьми, которые в порыве страсти сбили ручной тормоз, из-за чего их Toyota Yaris перевернулся.

По рассказу полиции, пара припарковалась в «неустановленном месте» в Дербишире и «укрепляла свои отношения», когда случайно кто-то из молодых людей нажал на ручник.

Свидание в машине чуть не обернулось катастрофой

Дорога шла под уклон, и Yaris скатился с холма, прежде чем перевернуться на бок. К счастью, никто из людей не пострадал.

Свидание в машине чуть не обернулось катастрофой

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Фотографии автомобиля, лежащего на боку, опубликовала полиция Дербишира.

Новости об инциденте взволновала местных жителей, здесь очень размеренная жизнь, и редко происходит что-либо подобное. Многие люди стали комментировать этот случай в соцсетях, пишет Daily Mail. Кто-то пошутил: «Пожалуйста, практикуйте безопасный секс, не выключая ручной тормоз».

Фото: Derbyshire Roads Policing Unit

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