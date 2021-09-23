Недовольная владелица Нивы отсудила у АВТОВАЗа 770 тысяч рублей

Одну из стоек кузова перекрасили по гарантии, но вскоре она начала ржаветь снова...

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Жительница Саранска отудила у АВТОВАЗа 770 тысяч рублей за некачественную покраску новой Нивы. Спустя два года после покупки внедорожника женщина заметила очаги коррозии и вздутие лакокрасочного покрытия на левой стойке кузова. Завод вторично покрасил деталь по гарантии, однако вскоре дефект проявился вновь.

В сентябре 2020 года покупательница направила в адрес производителя претензию с просьбой вернуть деньги за некачественный автомобиль, сообщают «Известия Мордовии». Отметим, что пресс-служба АВТОВАЗа оставила всю приведенную в источнике информацию без комментариев. Не отреагировал завод и на претензию владелицы Нивы, поэтому она обратилась в суд.

Октябрьский суд Саранска провел заседание, в ходе которого проводились исследования лакокрасочных материалов, автотехническая и товароведческая экспертизы. По результатам было выдано заключение: дефекты ЛКП носят скрытый производственный характер, заложенный на стадии окрашивания автомобиля.

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Источник сообщает, что требования истицы были частично удовлетворены. Суд обязал АВТОВАЗ забрать некачественный автомобиль и вернуть за него деньги с учетом разницы между ценой в договоре купли-продажи 2018 года и ценой аналогичного внедорожника на момент вынесения решения. Помимо этого, завод должен заплатить саранчанке неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. В итоге сумма возмещения составила 770 тысяч рублей.

В начале 2021 года владелица премиального Kia Quoris отсудила у производителя 15 млн рублей.

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Фото: АВТОВАЗ