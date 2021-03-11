Владелица Kia отсудила 15 млн за мелкие дефекты и «отфутболивание»

Сам же купленный у дилера новый автомобиль стоил 2 250 000 рублей.

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В августе 2019 года женщина приобрела в дилерском центре «Автобан» автомобиль Kia Quoris в версии Premium 2017 года выпуска за 2 250 000 рублей. Изготовлен седан производителем Kia в Калининграде компанией ООО «Эллада Интертрейд», что подтверждено ПТС.

И уже в декабре автовладелица обратилась в «Шувалово-Моторс» (официальный дилер) с заявкой на устранение неисправности обогрева левого зеркала заднего вида. Однако в ремонте ей отказали. Независимая экспертиза, заказанная дилером, показала, что неисправность носит эксплуатационный характер и признаков заводского дефекта нет.

Потом истица обратилась в ООО «Сократ СПб» для диагностики и ремонта автомобиля, на этот раз ее расстроила неработающая кнопка Mode на руле (переключение режимов). В ремонте ей также было отказано.

В феврале 2020 года женщина обратилась уже к изготовителю ООО «Эллада Интертрейд» с требованиями о возврате стоимости автомобиля и возмещении убытков в связи с удорожанием стоимости товара. Ей снова было отказано со ссылкой на заключение экспертизы от 20.01.2020, 10.02.2020 года. Истец обратилась в ООО «Шувалово-Моторс» и ООО «Сократ СПб» с требованиями об уплате неустойки за просрочку в удовлетворении требований о безвозмездном устранении недостатков. Ее требования были проигнорированы.

И тогда разгневанная автовладелица, которую везде «футболили», пошла в суд.

Ответчики против иска возражали, настаивая, что все дефекты — эксплуатационные. ООО «Эллада Интертрейд» дополнительные доказательства в виде документации завода-изготовителя, касающейся недостатков в автомобиле истца, предоставлять суду отказалось. ООО «Автобан» в судебное заседание вообще не явилось.

Суд изучил четыре экспертизы, допросил специалистов и экспертов. Исследовав материалы дела и оценив имеющиеся доказательства, их достаточность и взаимную связь, суд пришел к выводу, что в автомобиле не работает обогрев левого зеркала заднего вида и имеется дефект работы кнопки Mode, и эти дефекты являются производственными, сообщает Телеграмм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Суд взыскал с ООО «Эллада Интертрейд» стоимость автомобиля — 2 250 000 руб.; 2 944 900 руб. (убытки в виде разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой товара на момент вынесения судом решения); 18 000 руб. — стоимость дополнительного оборудования; 2 100 000 руб. — неустойка за просрочку в удовлетворении требований потребителя о возврате суммы, уплаченной по договору розничной купли-продажи; 2 800 000 руб. — неустойка за просрочку в удовлетворении требований потребителя о возмещении убытков в виде разницы между ценой товара и ценой соответствующего товара на момент вынесения судом решения; 10 000 руб. морального вреда; штраф 5 061 450 руб.

Кроме того, с ООО «Эллада Интертрейд» взысканы неустойка в размере 0,5% от стоимости товара (5 194 900 руб.) за каждый день просрочки удовлетворения требования по дату фактической уплаты и госпошлина в размере 60 000 руб.

Взысканы также судебные расходы по проведению судебных экспертиз в размере 230 000 руб.

С ООО «Шувалово-Моторс» взыскано 150 000 руб. — неустойка за период просрочки удовлетворения требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков за период с 24 января 2020 по 10 февраля 2020 года; 10 000 рублей морального вреда и штраф 80 000 рублей.

Верховный суд разъяснил, когда дилеру можно вернуть неисправную машину.



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