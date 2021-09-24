Внедорожник Haval Dargo стал российским

Новая модель встала на конвейер тульского завода Haval — уже выпущено несколько предсерийных образцов.

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Новый китайский внедорожник уже скоро поступит в продажу — производство модели Haval Dargo началась в России, сообщает сайт «Китайские автомобили». Чтобы представить, что это за автомобиль, скажем, что он, например, на 13 сантиметров короче УАЗа Патриота. Длина Haval Dargo составляет 4620 мм. При этом колесные базы двух внедорожников почти не отличаются — 2738 мм у китайского против 2760 у российского. Разница всего 2,2 см. Следовательно, свесы у Haval Dargo должны быть меньше.

Китайский автомобиль выглядит приземисто, благодаря ширине 1890 мм при высоте 1780 мм.

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Оснащаться он в России будет 2-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого будет снижена с оригинальных 211 л.с. до 200 л.с. ради снижения транспортного налога, действующего в России. Работать двигатель будет в паре с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод у машины будет исключительно полным.

Стоимость внедорожника Haval Dargo и уровни его оснащения станут известны ближе к дате начала продаж автомобиля.

Фото: Haval