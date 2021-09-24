В дилерском центре задержали самого наглого воришку в мире — журнал За рулем

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В дилерском центре задержали самого наглого воришку в мире

Он пытался продать машину тому же дилеру, у которого недавно ее украл.

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Во Флориде (США) мужчина собирался обменять по трейд-ину автомобиль — дело, в общем-то пустяковое. Однако когда менеджер дилерского центра Chrysler Dodge Jeep ввел VIN-номер машины в систему, то обнаружил, что он был украден из этого самого автосалона всего несколько дней назад, сообщает fox35orlando.

После того, как в полиции зачитали 50-летнему Тимоти Вульфу его права, он сам признался, что угнал машину. И хотя камеры видеонаблюдения автосалона зафиксировали кражу, идентифицировать вора по плохой видеозаписи было практически невозможно.

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Угонщика заключили в тюрьму и предъявили обвинение в крупной краже (автомобиль), торговле краденым имуществом, хулиганстве и мелкой краже. Но за готовность сотрудничать со следствием он понесет минимальное наказание — ему грозит «всего» пять лет лишения свободы.

По состоянию на вечер среды наглый воришка содержался в тюрьме округа Колумбия под возможный залог в размере 38 000 долларов.

Фото: Depositphotos и fox35orlando

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