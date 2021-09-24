На странице Volvo в Facebook пользователи заметили новый логотип — он простой и плоский, в соответствии с текущими тенденциями графического дизайна.

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Компания Volvo показала новую версию своего фирменного логотипа. Он стал заметно проще: исчезли рельефность и цвет. Официально компания пока не объявляла, когда он появится на автомобиле, но по слухам, это произойдет уже в 2023 году. Источники в Volvo подтвердил изданию Jalopnik, что это действительно новый логотип, который компания пока обкатывает в своих коммуникационных каналах в интернете.

Немного об истории лого: основной компонент логотипа, круг со стрелкой, указывающей в верхний правый угол, — это старый алхимический символ железа, а также символ Марса — как планеты, так и бога войны.

В новом логотипе оставлен основной элемент, но переведен в базовое, одноцветное, плоское изображение, в котором стрелка «ломает» внешнее кольцо.

По нынешней моде, логотипы почти всегда имеют тенденцию к упрощению, при этом хороший логотип должен обязательно оставаться узнаваемым, и этот случай не исключение.

Страница Volvo в Facebook полна гневных комментариев «диванных» дизайнеров, называющих этот лого катастрофой: «это просто отчаянный вызов для графического дизайнера», «следует менять владельца компании, а не логотип», «катастрофический пример плоского дизайна», «я продам свой Volvo, если не исправите логотип», «очень смело с вашей стороны загрузить ранний черновик вашего нового логотипа до того, как будет опубликована окончательная версия», «Volvo Cars, что случилось с нынешним логотипом? Почему вы посчитали, что его нужно изменить?»

И такой забавный: «Никогда не думал, что у Volvo есть пол. Теперь это так!»

Недавно новый плоский логотип представила и Lada. Правда, только для коммуникационных материалов.



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Изображение: Volvo