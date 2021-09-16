Плоский вместо 3D: Lada меняет логотип

Материалы по темеАВТОВАЗ показал, как менялась реклама Lada
В эпоху цифровых технологий многие компании пошли по пути упрощения логотипа бренда. Считается, что переход изображения от формата 3D в более лаконичный 2D упрощает его восприятие. Не осталась в стороне и наша Lada.
АВТОВАЗ выпустил видео, в котором говорится: «Начиная с 15 сентября, во всех рекламных и коммуникационных материалах марки будет использоваться обновленный двухмерный логотип».
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Автопроизводитель считает, что таким образом Lada становится проще и понятнее. Нужно соответствовать новой идентичности, продиктованной новыми медиа.
«Цифровая эра стирает границы восприятия, Lada приняла язык новых интерфейсов, обновляется и переходит на новый уровень. Меняет точку зрения, чтобы двигаться вперед к новым горизонтам. Многозадачность — быть на всех экранах, соответствовать требованиям нового цифрового поколения. От 3D стиля — к обновленной эстетике настоящего», — так позиционирует новый логотип Лады АВТОВАЗ.
Подробнее — в видео.
- Напомним, переход в 2D-формат в изображении своих логотипов ранее совершили Volkswagen и Renault.
- «За рулем» теперь можно читать в Facebook.
Видео: YouTube/АВТОВАЗ