Полиция задержала «гражданина СССР» на Волге с «советскими» номерами

При себе у гражданина оказались фальшивые документы, якобы выданные в ГАИ Советского Союза...

Необычный автомобиль ГАЗ-3102 Волга остановили утром 21 сентября сотрудники ГИБДД недалеко от города Волжский в Волгоградской области.

Внимание инспекторов привлекли номера машины. Вместо трех букв на них были нанесены четыре — в виде аббревиатуры СССР.

А также на номерных знаках имелись герб с серпом и молотом на красном фоне, код региона 064 (Саратовская область) и цифры 1964.

Водителем оказался житель Саратовской области 1964 года рождения — и такое совпадение, как выяснилось, отнюдь не было случайным. При себе у гражданина оказался документ, именуемый «самоопределение», где мужчина заявляет о том, что является гражданином СССР.

Владелец Волги предъявил полицейским водительское удостоверение с литерами SU, якобы выданное в ГАИ СССР, а также аналогичное свидетельство о регистрации транспортного средства, пишет сайт МВД РФ. Кроме этого, при нем оказался своеобразный аналог полиса ОСАГО — так называемый «полис надежности» от несуществующей в реальности организации Госстрах СССР.

Показывать настоящие документы, а также говорить о том, где он взял «советские», мужчина наотрез отказался. Сотрудники ГИБДД составили протоколы за отсутствие прав, регистрации авто и за несоблюдение требований о страховании.

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Позднее выяснилось, что в июне этого года Волга была снята с регистрационного учета, ее номера были сданы в архив Госавтоинспекции. А вот у мужчины, как оказалось, есть настоящее водительское удостоверение, срок действия которого истечет только в 2025 году...

Автомобиль с «советскими» номерами помещен на штрафстоянку.

Кстати, за поддельные номера хотят ввести уголовную ответственность.

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Фото: МВД Медиа