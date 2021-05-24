За поддельные номера введут уголовную ответственность

Такое предложение было высказано в Госдуме, и если оно пройдет, то нарушителей будут отправлять на исправительные работы сроком до года.

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Инициативу высказал глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, существующее наказание в виде лишения прав за езду с поддельными номерными знаками не останавливает людей. Требуется уголовное наказание.

В результате было предложено внести поправки в статью 326 Уголовного кодекса, сменив также ее название на «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства». Проходящим по этой статье нарушителям будут грозить обязательные работы до 300 часов или исправительные работы сроком до года.

Причиной такого предложения стал блогер Эдвард Бил, попавший в ДТП на автомобиле с поддельными номерами, за которой числилось более 400 штрафов.

«Эту инициативу совершенно легко можно поддержать, потому что сегодня есть огромное количество граждан, которые используют поддельные номера и уходят от правосудия, совершая грубые нарушения ПДД, — цитируют „Известия“ зампреда комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова. — Эти люди плевали и чихали на других участников дорожного движения и могут позволить себе на дороге все, что угодно. Поэтому я полностью поддерживаю это предложение».

О том, что еще нового подготовили чиновники для водителей, вы можете узнать здесь.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС