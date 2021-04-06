После ДТП с блогером лихачей будут ловить по-другому

В ДТП с вылетевшим на встречку Эдвардом Билом пострадала сотрудница аппарата Думы. Спикер Вячеслав Володин сегодня решил прокомментировать эту ситуацию.

Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артемовой: оно остается тяжелым.

«Как оказалось, виновник аварии регулярно безнаказанно публиковал в интернете видеоролики со своими нарушениями ПДД, и ему все сходило с рук. Он получал только лайки и новых подписчиков. Все это требует отдельного анализа», — написал он.

Володин отметил, что недопустимо, когда водитель систематически совершает правонарушения и не несет наказания до момента, пока не пострадают люди.

Стало очевидно, что существующего механизма воздействия на таких «лихачей» недостаточно, их не пугают штрафы, какими бы высокими они ни были.

Необходимо продумать дополнительные меры, чтобы законодательство в этой сфере работало более эффективно.

Сейчас Госдума планомерно работает над ужесточением наказания для пьяных водителей, и это уже принесло результаты — по итогам прошлого года число таких правонарушений и количество их жертв снизилось. Решено также увеличить сроки для судимых за нетрезвое вождение водителей, повторно севших за руль пьяными.

Теперь вместе с экспертами и профессиональным сообществом Володин предлагает обдумать дополнительные законодательные меры воздействия на дорожных «лихачей», тех, «кто систематически нарушает ПДД, множа их сотнями, а в итоге гибнут люди».

1 апреля на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади блогер Эдвард Бил на спорткаре Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре других машины. Особенно пострадала водитель VW Polo Мария Артемова, котороая сейчас находится в стабильном, но тяжелом состоянии. Ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, но она остается в медикаментозной коме.

На дорогах (и не только наших) стало больше агрессии — эксперты объяснили почему.

Фото: АГН «Москва/ТАСС