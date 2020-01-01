Поведенческий «климат» на городских улицах становится более суровым, отмечают в ассоциации TUV, основываясь на данных недавнего исследования.

Материалы по теме Обозвал соседа по потоку? Иногда это даже полезно

Агрессии в уличном движении становится все больше. И речь тут не о России, а о законопослушной Германии, но, похоже, это общемировой тренд. Согласно недавнему опросу ассоциации TUV, 67% респондентов выразили мнение, что уровень агрессии в уличном движении вырос за последние пять лет, причем 31% наблюдает резкий рост, а 36% говорят о незначительном увеличении.

20% заявили, что агрессивность участников дорожного движения не изменилась за последние пять лет, и только 3% процента считают, что она снизилась. В опросе участвовали 1000 жителей Германии в возрасте от 16 лет и старше.

Эксперт по безопасности дорожного движения в ассоциации TUV Марк Филипп Вашке видит проблему в относительно небольшой группе людей, постоянно подвергающих себя и других участников дорожного движения опасности. Эти люди склонны к слишком быстрой езде, рискованным обгонам, соблюдению минимальной дистанции между автомобилями, они не признают правил, считая, что те писаны не для них.

Правда, тут есть нюанс — в разных возрастных группах по-разному воспринимают само понятие агрессивного вождения. Так, 78% людей старше 60 лет отмечают повышение уровня агрессии, а у 16-29-летних таких 54%.

Но за ухудшение «климата» на дорогах отвечают не одни водители, отмечает преподаватель Высшей школы полиции и госуправления земли Северный Рейн-Вестфалия Эрнст Кляйн. И велосипедисты, и пешеходы также несут ответственность за усиление агрессии на дорогах. Если раньше подразумевалось, что пешеходы и велосипедисты, когда их пропускают, про себя говорили: «Большое спасибо!», то теперь они требуют: «Я иду, уступай дорогу!». Особенно это характерно для все более сужающегося пространства мегаполисов.

Там, где пространство становится плотнее, время проезда из-за пробок значительно возрастает, и водители реагируют гораздо эмоциональнее. И из этого растущего с разных сторон недовольства и вырастает агрессия. Причем Клейн также обращает внимание на то, что на агрессивный настрой не могут повлиять и полицейские.

Могут ли более высокие штрафы за нарушения правил дорожного движения, такие как в Швейцарии и Нидерландах, стать средством против все более распространяющейся вокруг раздражительности, а часто и враждебности? Эксперт сомневается. С его точки зрения, скорее нужно добиться того, чтобы все участники дорожного движения интуитивно усвоили пункт 1 Правил дорожного движения (в Германии), который гласит: «Участие в дорожном движении требует постоянной осторожности и взаимной внимательности».

Ассоциация TUV, в свою очередь, выступает за введение обязательных семинаров против агрессивного поведения для тех водителей, которые уже накопили шесть или семь пунктов за опасную езду. На таких семинарах специалисты обучают водителей способам, как они могут справиться с раздражительностью и враждебностью.

Причины хамского поведения водителей на дорогах исследовали психологи из Хельсинкского университета.



Фото: Depositphotos