Как проходит тест-драйв Нивы в Боливии (видео)

В России Нива - рабочая лошадка. В Боливии - автомобиль для развлечений.

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Очередной рекламный ролик, посвященный российскому внедорожнику Niva, опубликовал боливийский дистрибьютор АВТОВАЗа, компания Bolivian Auto Motors. Совсем недавно эта компания провела промо-съемку автомобилей Niva Legend и Niva Travel с фотомоделями, а теперь с помощью нового видео привлекает внимание к российским внедорожникам, как к автомобилям для активного отдыха.

Начинается видео как POV-ролик, в котором мы видим происходящее глазами главного героя. Он приходит в автосалон, подписывает договор, получает ключи от автомобиля и отправляется за своим другом. Вместе они цепляют к Ниве прицеп с кроссовым мотоциклом и отправляются покорять боливийское бездорожье.

На их пути встретятся пляжи с коварными песками, глубокие колеи, броды и другие препятствия. Главный герой, доставив прицеп до места назначения, оставляет своему другу мотоцикл, после чего они продолжают маршрут. Что ж, вариант активного досуга вполне логичный и опробованный многими владельцами Нивы по всему миру.

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Концовка ролика, как и предписывают законы жанра, неожиданная: герой понимает, что все это ему приснилось. Тут бы расстроиться, но, к счастью, на телефон приходит уведомление о том, что на Ниву (в кадре показан внедорожник в исполнении Urban) прямо сейчас действуют скидки...

Кстати, в одном из кадров можно рассмотреть установленную в салоне Нивы мультимедийную систему.

Подобные устройства доступны и для продающихся в Боливии пятидверных версий внедорожника — можно посмотреть видео о такой машине на русском языке.

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Видео: ВКонтакте / Lada Niva Documentary