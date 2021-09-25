Как проходит тест-драйв Нивы в Боливии (видео) — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Как проходит тест-драйв Нивы в Боливии (видео)

В России Нива - рабочая лошадка. В Боливии - автомобиль для развлечений.

Материалы по теме
Боливийские красавицы сфотографировались с внедорожниками Niva

Очередной рекламный ролик, посвященный российскому внедорожнику Niva, опубликовал боливийский дистрибьютор АВТОВАЗа, компания Bolivian Auto Motors. Совсем недавно эта компания провела промо-съемку автомобилей Niva Legend и Niva Travel с фотомоделями, а теперь с помощью нового видео привлекает внимание к российским внедорожникам, как к автомобилям для активного отдыха.

Начинается видео как POV-ролик, в котором мы видим происходящее глазами главного героя. Он приходит в автосалон, подписывает договор, получает ключи от автомобиля и отправляется за своим другом. Вместе они цепляют к Ниве прицеп с кроссовым мотоциклом и отправляются покорять боливийское бездорожье.

На их пути встретятся пляжи с коварными песками, глубокие колеи, броды и другие препятствия. Главный герой, доставив прицеп до места назначения, оставляет своему другу мотоцикл, после чего они продолжают маршрут. Что ж, вариант активного досуга вполне логичный и опробованный многими владельцами Нивы по всему миру.

Материалы по теме
Нива из Швейцарии: участники будущего Дакара побывали на АВТОВАЗе

Концовка ролика, как и предписывают законы жанра, неожиданная: герой понимает, что все это ему приснилось. Тут бы расстроиться, но, к счастью, на телефон приходит уведомление о том, что на Ниву (в кадре показан внедорожник в исполнении Urban) прямо сейчас действуют скидки...

Кстати, в одном из кадров можно рассмотреть установленную в салоне Нивы мультимедийную систему.

Видео: ВКонтакте / Lada Niva Documentary

Наше новое видео
23 000 км с новым VW Polo: подробный отчет (с видео)
ВАЗ-2106 в идеале: тест редких Жигулей
Кроссовер, который дилеры будут продавать без накруток (ну, почти!)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров400
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...