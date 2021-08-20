Забавную рекламу Нивы из Боливии перевели на русский (видео) — журнал За рулем

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Забавную рекламу Нивы из Боливии перевели на русский (видео)

У нее мультимедийный комплекс и независимая подвеска...

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Смешной ролик о Lada 4x4. Из Боливии

Юмористический рекламный ролик из Боливии, посвященный российской Ниве, начал покорять рунет еще в прошлом году, а сейчас паблик LADA Niva Documentary перевел его на русский язык. Источник напоминает также, что в Боливии начала продаваться и новая Niva Travel. Однако особым ореолом популярности за рубежом овеяна именно классическая Нива, ныне Niva Legend.

В рекламе показана длиннобазная версия внедорожника, на российском рынке именующаяся Niva Legend 5-дв. Вкратце напомним сюжет. В автомобиль к мужчине садится его отец и то и дело пытается сделать что-то, для чего в новой Ниве никаких усилий не нужно: ни веером обмахиваться, ни музыку на допотопном магнитофоне включать, ни маршрут по бумажной карте прокладывать. В финале ролика отец возмущается, что ему ничего не дают делать самостоятельно и... Смотрим видео!

Реакция российских соцсетей на этот ролик ожидаемо получилась неоднозначной. Многим пришелся по душе характер, с которым в видео поданы комфортные опции Нивы. А другие не преминули заметить, что головное устройство, показанное в рекламе, на российскую версию Niva Legend почему-то не попало. Напомним, в вазовской линейке внедорожников для внутреннего рынка мультимедийный комплекс применяется только на более дорогой Niva Travel.

Видео: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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