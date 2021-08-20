Забавную рекламу Нивы из Боливии перевели на русский (видео)

У нее мультимедийный комплекс и независимая подвеска...

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Юмористический рекламный ролик из Боливии, посвященный российской Ниве, начал покорять рунет еще в прошлом году, а сейчас паблик LADA Niva Documentary перевел его на русский язык. Источник напоминает также, что в Боливии начала продаваться и новая Niva Travel. Однако особым ореолом популярности за рубежом овеяна именно классическая Нива, ныне Niva Legend.

В рекламе показана длиннобазная версия внедорожника, на российском рынке именующаяся Niva Legend 5-дв. Вкратце напомним сюжет. В автомобиль к мужчине садится его отец и то и дело пытается сделать что-то, для чего в новой Ниве никаких усилий не нужно: ни веером обмахиваться, ни музыку на допотопном магнитофоне включать, ни маршрут по бумажной карте прокладывать. В финале ролика отец возмущается, что ему ничего не дают делать самостоятельно и... Смотрим видео!

Реакция российских соцсетей на этот ролик ожидаемо получилась неоднозначной. Многим пришелся по душе характер, с которым в видео поданы комфортные опции Нивы. А другие не преминули заметить, что головное устройство, показанное в рекламе, на российскую версию Niva Legend почему-то не попало. Напомним, в вазовской линейке внедорожников для внутреннего рынка мультимедийный комплекс применяется только на более дорогой Niva Travel.

А в Англии классическая Нива снимается в новом эпизоде телешоу Top Gear.

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Видео: ВКонтакте / LADA Niva Documentary