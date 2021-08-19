Нива снимается в Top Gear! Видео со съемок. Выпуск - уже скоро

Внедорожник появится в шоу не в следующем сезоне, как утверждалось ранее, а уже в текущем - 30-м юбилейном!

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Первые фотографии со съемок российского внедорожника Нива в очередном эпизоде культового британского телешоу Top Gear появились еще в мае 2021 года, когда съемочный процесс эпизода с Нивой возобновился после пандемийного локдауна. В августе 2021 года российский паблик ВКонтакте LADA Niva Documentary дополнил эту информацию свежими данными.

Источник поделился закадровым видео (т.н. бэкстейджем), в котором Нива стоит припаркованной на улице вместе с другими автомобилями, участвующими в эпизоде — это MGB Sebring и Volkswagen Beetle. Через какое-то время колонна из трех автомобилей начинает движение. Важным уточнением является то, что эпизод выйдет уже в этом сезоне, а не в следующем, как сообщалось ранее. Скриншот документа, приложенный к посту, подтверждает это.

Как известно, в Top Gear снимают автомобиль Lada Niva 1979 года в экспортном варианте исполнения, с правым рулем. Машина была куплена на аукционе в 2020 году за 3360 фунтов, что составляло примерно 350 тысяч рублей. С автомобилями MGB Sebring и Volkswagen Beetle Ниву объединяет то, что из-за возраста за эти машины в Великобритании уже не нужно платить транспортный налог.

А в Германии Ниву переделали в электрокар.

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Видео: ВКонтакте / LADA Niva Documentary