Нива снимается в Top Gear! Видео со съемок. Выпуск — уже скоро — журнал За рулем

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Нива снимается в Top Gear! Видео со съемок. Выпуск - уже скоро

Внедорожник появится в шоу не в следующем сезоне, как утверждалось ранее, а уже в текущем - 30-м юбилейном!

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Нива появится в новом эпизоде Top Gear

Первые фотографии со съемок российского внедорожника Нива в очередном эпизоде культового британского телешоу Top Gear появились еще в мае 2021 года, когда съемочный процесс эпизода с Нивой возобновился после пандемийного локдауна. В августе 2021 года российский паблик ВКонтакте LADA Niva Documentary дополнил эту информацию свежими данными.

Источник поделился закадровым видео (т.н. бэкстейджем), в котором Нива стоит припаркованной на улице вместе с другими автомобилями, участвующими в эпизоде — это MGB Sebring и Volkswagen Beetle. Через какое-то время колонна из трех автомобилей начинает движение. Важным уточнением является то, что эпизод выйдет уже в этом сезоне, а не в следующем, как сообщалось ранее. Скриншот документа, приложенный к посту, подтверждает это.

Как известно, в Top Gear снимают автомобиль Lada Niva 1979 года в экспортном варианте исполнения, с правым рулем. Машина была куплена на аукционе в 2020 году за 3360 фунтов, что составляло примерно 350 тысяч рублей. С автомобилями MGB Sebring и Volkswagen Beetle Ниву объединяет то, что из-за возраста за эти машины в Великобритании уже не нужно платить транспортный налог.

Видео: ВКонтакте / LADA Niva Documentary

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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