Hyundai отдает Elantra за 33 900 рублей

Владельцем седана седьмого поколения теперь можно стать на срок от суток до года и более.

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В парке автомобилей Hyundai, доступных по подписке, появился седан Elantra нового, седьмого поколения. Пока модель можно взять по тарифу Freedom, но скоро начнут действовать тарифы Country и Travel.

Это уже второй седан в подписке Hyundai (после Sonata) и седьмой автомобиль, доступный по подписке. Предлагается он в комплектации Elegance. Это машина со 150-сильным двигателем объемом 2 литра и 6-ступенчатым автоматом. Также седан оснащен мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида. Есть передние и задние парктроники, беспроводная зарядка, подогрев всех сидений, интеллектуальная система открывания багажника, дистанционный запуск двигателя и бесключевой доступ, а также такие непривычные пока еще системы, как распознавание присутствия пассажиров на заднем ряду.

Наличие только одной комплектации не значит, что все седаны по подписке одинаковы. Можно выбрать любой из 9 цветов кузова и, независимо от этого, один из трех цветов салона.

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Стоит такой Hyundai Elantra по годовому тарифу Freedom — 33 900 рублей в месяц. Это позволит проезжать до тысячи километров за 30 дней. Если такого пробега недостаточно, то его можно расширить до 2500 км за дополнительные 5000 рублей в месяц. Позже начнут действовать тарифы Country (посуточная аренда от суток до месяца) и Travel (подписка на один месяц).

За эти деньги прилагается страховка ОСАГО и каско без франшизы, техобслуживание, хранение и замена шин по сезону, а также круглосуточная помощь на дорогах.

Чтобы быстро пересесть на Elantra, нужно просто забронировать седан в приложении Hyundai Mobility и в указанный срок забрать автомобиль у ближайшего удобного дилера.

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Фото: Hyundai