«Новая Победа»: в Китае запускают автомобиль с советским дизайном

Форма кузова, решетка радиатора, фары и даже зеркала — как-будто все отсылает к образу советской «классики». А кто-то усматривает сходство с Buick Roadmaster, Pontiac Streamliner и, конечно, Chrysler PT Cruiser.

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В китайских автомобильных СМИ обсуждают концепт Wey V72, недавно показанный на автосалоне в Чэнду. Машину представил автомобильный гигант Great Wall Motors (GWM), в рамках которого Wey является люксовым брендом. Последнее время GWM часто экспериментирует с ретромотивами в дизайне новинок, и Wey является ярким и вполне удачным примером реализации этого подхода.

Откуда же дизайнеры Wey V72 черпали вдохновение? На автомобильных ресурсах Китая можно встретить такие аналогии: Buick Roadmaster, ГАЗ-М20 Победа, а также FSO Warszawa M20 — лицензионная копия советской Победы, экспортировавшейся в Китай из Польши с 1954 года. Ранее сходство с машиной из СССР подмечали и российские журналисты, пишут «Китайские автомобили». А коллеги из Поднебесной добавляют, что новый концепт Wey отдает указанным моделям дань уважения.

Похоже, что речь тут не о каком-то случайном сходстве, а о довольно осмысленном стилевом заимствовании — Победу, и Варшаву в Китае знают и помнят. Родственность прослеживается в форме кузова типа фастбек, крупной хромированной решетке, круглых фарах... А вот круглые зеркала концепта на серийной версии наверняка уступят место более практичному варианту.

Но главное, что такие параллели с эпохой большого автомобильного стиля уже пришлись по вкусу потенциальным покупателям: по результатам голосования на сайте Autohome 63% рассматривают такую машину к покупке. В руководстве Great Wall также уверены, что модели с ретродизайном могут продаваться не хуже, чем имеющие новаторский облик.

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Понятное дело, по агрегатной базе Wey V72 будет кардинальным образом отличаться от оригинальной Победы, имевшей под капотом 2,1-литровый 50-сильный двигатель в паре с 3-ступенчатой механической коробкой. Китайская машина позаимствует агрегат у флагманского Wey Mocha: 2 литра и 214 л.с. с 48-вольтным стартер-генератором, плюс 9-ступенчатый робот разработки GWM.

Кстати, именно Wey Mocha должен стать первым автомобилем китайского люкс-бренда, продаваемым в Европе. Может быть, на внешние рынки когда-нибудь выйдет и китайская Победа...

Меж тем, свои планы по возрождению легендарного имени имеет ГАЗ: пока название применили лишь в специальной серии ГАЗелей, однако планируется и новый проект под названием «Победа».

«За рулем» теперь есть и в TikTok.

Фото: Autohome.com.cn