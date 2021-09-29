Беспилотный КАМАЗ уже перевозит грузы — журнал За рулем

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Беспилотный КАМАЗ уже перевозит грузы

Машина разработана в рамках проекта «Одиссей». Задумка в том, чтобы осуществлять внутризаводскую логистику комплектующих.

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В 2020 году на заводской территории Камского автозавода запустили в тестовую эксплуатацию беспилотник, созданный на основе дизельного КАМА3а-43083. Сегодня испытания перспективного грузовика продолжаются.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в настоящее время инженеры Научно-технического центра тестируют программное обеспечение модели.

Беспилотный КАМАЗ разработан в рамках проекта «Одиссей». Пока грузовик без водителя учится поставлять кабины с прессово-рамного завода на автомобильный. Примечательно, что такие машины могут применяться на любых производствах, где необходимы челночные перевозки по заданным маршрутам.

Беспилотный КАМАЗ уже перевозит грузы

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Беспилотный КАМАЗ-43083 оснащается сразу четырьмя типами сенсоров, среди которых видеокамеры, радары, лидары (лазерные дальномеры) и сонары. В машине применяются высокоточная навигация (с погрешностью 3–5 см) и комплексная система связи (промышленный Wi-Fi, 4G, специальный УКВ-диапазон). Все данные с датчиков поступают в компьютер авторобота, где происходит расчет входящей информации о параметрах движения. Исходя из этого, принимается решение, как беспилотнику себя вести и правильно выполнять задание.

Напомним, КАМАЗ уже успел создать беспилотник с бортовой платформой КАМАЗ-3373 Челнок, беспилотник на базе вездехода КАМАЗ-43118 6х6, беспилотный электробус КАМАЗ-1221 Ш.А.Т.Л.

Ранее главный конструктор инновационных автомобилей НТЦ КАМАЗа Сергей Назаренко заявлял о том, что массовое использование беспилотных машин на российских дорогах начнется не раньше 2027 года.

Сегодня в России системами автономного управления для автомобилей занимаются также Группа ГАЗ, ФГУП НАМИ, Яндекс и Сбер.

Фото: КАМАЗ

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