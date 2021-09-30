Наши любимые кроссоверы: насколько выросли цены за 5 лет?

Цена у разных моделей рейтинга отличается в два раза, однако все они подорожали минимум в полтора раза...

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С 2016 года иномарки сегмента SUV подорожали более чем на 50%. Такой вывод позволяет сделать инфографика, которую опубликовал сайт Цена.Авто. В исследовании представлены кроссоверы иностранных брендов из списка топ-5 — это Hyundai Creta, Kia Sportage, Renault Duster, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Модели продолжают удерживать очень высокий уровень продаж: по данным АЕБ, за 8 месяцев 2021 года каждая из них разошлась тиражом свыше 18 тысяч экземпляров, неизменно входя в топ-20 бестселлеров российского авторынка.

Самый дешевый и самый дорогой кроссоверы из этого списка — Renault Duster и Toyota RAV4 — на данный момент имеют практически двукратную разницу в стоимости базовых версий, 1 004 000 руб. и 2 072 000 рублей соответственно. А самый популярный кроссовер России Hyundai Creta предлагается по цене от 1 199 000 рублей. При этом все три модели за прошедшую пятилетку (сентябрь 2020 — сентябрь 2021) выросли в цене одинаково — ровно на 60%.

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Остальные участники рейтинга «отстали» ненамного: цена базовой версии Kia Sportage выросла на 54%, а Volkswagen Tiguan — на 51%. В расчетах применялась рекомендованная розничная цена за минимальную комплектацию автомобиля текущего года выпуска и последнего поколения, без учета акций и дилерских «допов». Отметим, что все перечисленные модели пережили фейслифт или смену поколения, что обычно влияет на цену. Однако главными причинами подорожания явилось, конечно, не это.

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Фото: Цена.Авто, компании-производители