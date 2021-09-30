Недорогая Гранта с системой стабилизации — уже у дилеров — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Недорогая Гранта с системой стабилизации - уже у дилеров

Система отключаемая - на центральной консоли появилась новая кнопка, которой можно воспользоваться на проселке.

Материалы по теме
У Lada Granta появилась новая кнопка за 25 000 рублей

В сентябре АВТОВАЗ дополнил список комплектаций Lada Granta, которые могут оснащаться электронной системой контроля устойчивости ESC, которую еще называют системой стабилизации, также используется обозначение ESP. Теперь стабилизация доступна для машин в исполнениях Classic, Classic Optima и Comfort с двигателем мощностью 90 лс и МКП. Как свидетельствует видео, к концу месяца такие автомобили добрались до дилерских центров.

Доплата за ESC, в паре с которой идет антипробуксовочная система, составляет 25 000 рублей. Система разработана специалистами Bosch, которые брали в расчет российские погодные условия.

Электронный помощник подтормаживает определенное колесо и снижает обороты двигателя для того, чтобы не допустить снос передней оси или занос задней. По данным производителя, ESC позволяет Гранте выполнить маневр «лосиный тест» на скорости 84 км/ч, тогда как без системы максимум для российского «бюджетника» — это 75 км/ч.

Доступна система для Гранты в любом типе кузова — седан, хэтчбек, лифтбек или универсал. Но вот на специальные версии — универсал Granta Cross и седан Granta Drive Active — ассистент пока не устанавливается.

Материалы по теме
Новый мотор Гранты — мощнее и дороже, но надежнее ли?

Первоначально система ESC начала применяться на моделях Lada с появлением семейства Vesta в 2015 году. Позднее ею начали оснащаться и хэтчбеки XRAY, но на них первое время ассистент был неотключаемым. После жалоб покупателей — система не допускала легкую пробуксовку, требующуюся для успешного передвижения по сыпучим покрытиям — АВТОВАЗ внедрил кнопку отключения ESC.

Есть таковая на Грантах, в которых применена стабилизация. Если воспользоваться клавишей, система отключится, но после набора скорости 50 км/ч активируется снова.

Фото: Youtube / TLTCARS

Наше новое видео
Новый Subaru Outback: теперь это кроссовер
Татра 613 для КГБ — тест чешской Чайки
Новая Lada или BMW с пробегом? Иномарка выгоднее? Да!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
Количество просмотров465
Оцените материал
0:0

Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Цена

Недостатки:

Яркость фонаря заднего хода недостаточна

Комментарий:

Для того чтобы реально улучшить свет заднего хода на гранту можно поставить вот такую лампу https://www.netuning.ru/shop/svetodiodnaya-lampa-zadniy-hod-p21w-lp и тогда ее не придется больше менять, а освещенность вырастет в разы.

Написать отзыв

Читать комментарии
Загрузка...