Недорогая Гранта с системой стабилизации - уже у дилеров

Система отключаемая - на центральной консоли появилась новая кнопка, которой можно воспользоваться на проселке.

Материалы по теме У Lada Granta появилась новая кнопка за 25 000 рублей

В сентябре АВТОВАЗ дополнил список комплектаций Lada Granta, которые могут оснащаться электронной системой контроля устойчивости ESC, которую еще называют системой стабилизации, также используется обозначение ESP. Теперь стабилизация доступна для машин в исполнениях Classic, Classic Optima и Comfort с двигателем мощностью 90 лс и МКП. Как свидетельствует видео, к концу месяца такие автомобили добрались до дилерских центров.

Доплата за ESC, в паре с которой идет антипробуксовочная система, составляет 25 000 рублей. Система разработана специалистами Bosch, которые брали в расчет российские погодные условия.

Электронный помощник подтормаживает определенное колесо и снижает обороты двигателя для того, чтобы не допустить снос передней оси или занос задней. По данным производителя, ESC позволяет Гранте выполнить маневр «лосиный тест» на скорости 84 км/ч, тогда как без системы максимум для российского «бюджетника» — это 75 км/ч.

Доступна система для Гранты в любом типе кузова — седан, хэтчбек, лифтбек или универсал. Но вот на специальные версии — универсал Granta Cross и седан Granta Drive Active — ассистент пока не устанавливается.

Первоначально система ESC начала применяться на моделях Lada с появлением семейства Vesta в 2015 году. Позднее ею начали оснащаться и хэтчбеки XRAY, но на них первое время ассистент был неотключаемым. После жалоб покупателей — система не допускала легкую пробуксовку, требующуюся для успешного передвижения по сыпучим покрытиям — АВТОВАЗ внедрил кнопку отключения ESC.

Есть таковая на Грантах, в которых применена стабилизация. Если воспользоваться клавишей, система отключится, но после набора скорости 50 км/ч активируется снова.

Сложно сказать, как сильно скажется на производстве таких машин кризис микрочипов — по неофициальной информации, для сборки Гранты не хватает микросхем ABS...

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Фото: Youtube / TLTCARS