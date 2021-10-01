Нас предупредили о росте цен на топливо в октябре — журнал За рулем

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Нас предупредили о росте цен на топливо в октябре

Оптовые цены бензина сравнялись в России с розничными, и нефтяным компаниям стало выгоднее продавать его в другие страны, а не нам.

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Ситуацию с ценами на бензин разъяснил глава Независимого топливного союза Григорий Баженов. Согласно его прогнозу, в октябре цена одного литра бензина на АЗС поднимется на 25–30 копеек. Это рост примерно на 0,5% или 0,6%, но всего за месяц. Переплата же за полный бак составит около 15 рублей.

«Мой прогноз заключается в том, что за сентябрь-октябрь где-то на 25–30 копеек будет рост», — цитирует РИА «Новости» прогноз Баженова, озвученный в рамках пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей.

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После роста стоимости на бирже цена 1 тонны (1360,5 л) бензина АИ-95 составляет сегодня 60 253 рубля. То есть 1 литр стоит 44,3 рубля. В рознице цена одного литра этой марки бензина колеблется в районе 50 рублей. Подорожал до 57 180 рублей за тонну и АИ-92 (42 рубля за литр).

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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