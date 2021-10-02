Новая Skoda Superb - первые подробности

Модель выйдет в 2023 году. Ожидается два типа кузова: лифтбек и универсал. Примечательно, что и соплатформенный Volkswagen Passat предложат в таких же кузовах, лишив нас привычной версии седан.

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В Сети появился ранний дизайнерский скетч Skoda Superb следующей генерации. Судя по изображению, флагманская модель чешской марки получит фирменный дизайн кузова, характерную решетку радиатора с вертикальными планками. Еще можно наблюдать оптику с диодными элементами и L-образные фонари.

Новый Superb должен прибавить в размерах по сравнению с прошлым поколением. К примеру, актуальные Fabia и Octavia увеличились в габаритах. Модель также обретет и полностью оригинальный интерьер.

Известно, что Skoda Superb унифицируют с Volkswagen Passat следующего поколения. Это относится не только к технической части, но и к типам кузова. Superb построят в кузовах лифтбек и универсал.

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Skoda Superb следующего поколения увидит свет в 2023 году. Предполагается, что модель лишится механической коробки передач и будет предлагаться исключительно с автоматической коробкой. Привод по-прежнему на выбор — передний или полный.

Сегодня в России цены на Skoda Superb начинаются с 2 265 000 рублей и заканчиваются на отметке 3 708 000 рублей в максимальной комплектации. Автомобиль доступен с бензиновыми моторами объемом 1.4 (150 л.с.) и 2.0 литра (190, 220 и 280 л. с.).

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Фото: Skoda