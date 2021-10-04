Мужчина продавал автомобильные катализаторы и нечаянно «спалился» — журнал За рулем

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Мужчина продавал автомобильные катализаторы и нечаянно «спалился»

Кое-что из лежащего на столе попало в кадр.

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Мужчина из Миссури, продававший каталитический нейтрализатор через интернет, был арестован после того, как на задний план фотографии, которую он использовал для рекламы, попал журнальный столик с большим пакетом метамфетамина и шприц.

38-летний Джеймс Кертц, разместивший фотографию автозапчасти и своих «лекарств» на Facebook Marketplace, был взят под стражу в Ридс-Спринг. Шериф округа Дуг Рейдер рассказал, что о странной фотографии с наркотиками в полицию сообщили вскоре после того, как объявление было размещено в Facebook.

Очевидно, мужчина находился под действием веществ, так как даже не заметил, что размещает в Фейсбуке, отметил шериф. Власти нагрянули к нему с неожиданным визитом, провели обыск и обнаружили наркотик и пистолет, на который у Кертца не было разрешения.

«Теперь мы предоставили ему новое место для бесплатного проживания. Извините, ребята, его каталитические нейтрализаторы больше не продаются», — добавил шериф.

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Кертц заключен под стражу без залога и обвиняется в хранении запрещенного вещества. Ранее он был судим за сопротивление при аресте, домашнее насилие, хранение наркотиков и создание угрозы жизни ребенка.

Эту историю рассказало издание Fox News, и читатели призадумались: при таком послужном списке не стоит ли выяснить, не краденные ли и каталитические катализаторы, которые он пытался реализовать?

  • Что будет, если вырезать каталитический нейтрализатор? Ответ — тут.
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Фото: Stone County Sheriff's Office

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