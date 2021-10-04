Новый Outlander - интересные подробности

Кроссовер получит особую систему полного привода, которая позволит «грести» всеми колесами.

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Mitsubishi с какой-то неохотой раскрывает подробности о своем новом кроссовере, который получит уникальную для легковых автомобилей силовую установку.

У версии Outlander PHEV будет два электродвигателя — по одному на каждой оси. Их мощность пока не раскрывается. Питаться они станут от батареи, которую заряжает двигатель внутреннего сгорания (прямой его связи с колесами не будет).

Как заявили в Mitsubishi, новый кроссовер получит усовершенствованную версию системы Super-All Wheel Control (S-AWC), которая будет лучше распределять мощность между передними и задними колесами.

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По сравнению с обычными версиями, оснащенными исключительно двигателем внутреннего сгорания, где система может подтормаживать только колеса передней оси (левое или правое, в зависимости от ситуации), гибридная версия сможет делать то же самое и с задними колесами.

В результате у кроссовера будет семь режимов управления. Помимо уже имевшихся у системы (нормальный, гравий и снег) появится также новый форсированный режим, полностью раскрывающий потенциал гибридной системы. Появится также режим Eco. Седьмой режим вождения пока держится в секрете.

Оценить работу новой системы полного привода Super-All Wheel Control вы можете в этом видео:

О том, сколько будет стоить новый Outlander, вы можете узнать здесь.

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Фото: Mitsubishi