Появились мошенники, выдающие себя за АВТОВАЗ

Они предлагают людям участвовать в розыгрышах отечественных автомобилей и тем самым обманывают доверчивых людей.

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Всего компанией Bi.Zone было обнаружено 188 фишинговых сайтов, которые выдают себя за официальные ресурсы АВТОВАЗа. Там посетителям предлагается принять участие в розыгрыше новенькой Лады. Принцип розыгрыша прост, как игра в наперстки: человек кликает по одной из подарочных коробок на выбор, и, о чудо, именно в ней находится заветный автомобиль.

«Схема мошенничества устроена просто: на сайте, дизайн которого схож с сайтом Lada, жертве предлагается выбрать подарочную коробку, где спрятан приз. Далее загружается страница с поздравлением, что вы выиграли автомобиль. Мошенники обещают доставить новую машину за пять-семь дней», — цитирует РИА «Новости» директора блока экспертных сервисов компании Bi.Zone Евгения Волошина.

Чтобы получить «выигранный» приз, посетитель должен разослать информацию о розыгрыше нескольким своим друзьям и знакомым. Переходя по пересылаемым через WhatsApp ссылкам, они попадают на сомнительные сайты с вредоносным контентом, после чего в их смартфонах прописываются вирусы.

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Следует напомнить, что обо всех розыгрышах АВТОВАЗ сообщает через свой сайт Lada.ru, и если там ничего о предлагаемой акции не сказано, то розыгрыш, на который вы наткнулись, — мошеннический.

«Если же вы не нашли подтверждения на официальном ресурсе, то проинформируйте об обмане компанию. Многие корпорации дорожат репутацией, поэтому реагируют на подобное мошенничество», — призвал Волошин.

Не стоит также считать, что если ссылка на розыгрыш попалась вам в поисковой выдаче, да еще и на верхних позициях, то АВТОВАЗ имеет к этому отношение. Купить такую рекламу может любой желающий.

«Также пристальное внимание стоит уделять ссылкам из контекстной рекламы: нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи», — предупреждает эксперт Bi.Zone.

Не стоит доверять и ссылкам на розыгрыши, присылаемые вам знакомыми и близкими.

Также в мессенджерах начали предлагать сделать водительские права за скромные суммы денег . Но, получив предоплату, мошенники исчезают.

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Фото: Depositphotos