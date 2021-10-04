Цена самого простого УАЗ Хантер приблизилась к миллиону рублей

В предыдущий раз цены поднимались в сентябре. Теперь Хантер стоит от 962 000 рублей, Патриот — от 1 089 000 рублей.

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Ульяновский автозавод вновь поднял цены на свои автомобили, в результате базовая версия модели Хантер стала стоить 962 000 рублей, и это рекомендованная розничная цена завода, без дилерских «допов». Максимальная заводская цена — 1 239 000 рублей. Разные комплектации Хантера подорожали на сумму от 20 до 35 тысяч рублей.

Патриот во всех версиях подорожал на 20 тысяч рублей, и теперь рекомендованные цены на него лежат в диапазоне от 1 089 000 до 1 615 000 рублей, сообщает Цена.Авто. Настолько же прибавил и родственный Пикап — его завод оценивает в сумму от 1 114 000 за базу и до 1 665 000 рублей за топ-версию.

Семейство Профи подорожало на 40–50 тысяч рублей, самый простой промтоварный фургон стоит 1 218 000 рублей, а наиболее оснащенный рефрижератор — 1 504 900 рублей.

Самой доступной остается линейка СГР, но с 1 октября подорожала и она: цены лежат в диапазоне от 935 000 до 1 195 000 рублей. И ведь в предыдущий раз УАЗ повышал цены не далее чем в сентябре, тогда прибавка по всему модельному ряду составила 25 тысяч рублей.

А есть ли УАЗу достойная альтернатива за те же деньги? Подобрали для вас несколько вариантов.

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Фото: УАЗ