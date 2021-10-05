Найдена «капсула времени»: новенький мотоцикл Восход ЗМ-01

Мотоцикл более 30 лет простоял в гараже. Он еще в деревянной упаковке и заводском консерванте.

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Совершенно новый мотоцикл Восход 3М-01 1993 года выпуска в заводской деревянной упаковке — это «100% капсула времени», которую блогер Roma Urraco обнаружил в одном из гаражей. Восход-3М-01 в свое время производил завод имени Дегтярёва (ЗиД), расположенный в городе Коврове (Владимирская область).

Конкретно эту модель выпускали с 1993 по 2002 год, она пришла на смену Восходу 3М: на старую ходовую часть установили новый двигатель с лепестковым клапаном.

Модернизированный мотор мощностью 14 л.с. отличался цилиндром с пятиканальной продувкой, также у мотоцикла одна выхлопная труба (у модели Восход-3М их две).

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Лепестковый клапан на впуске уменьшил расход топлива до 4,2 л/100 км, а также повысил экологичность модели. Максимальная скорость мотоцикла — 105 км/ч.



На этой модели серия «Восход» была завершена: дальше завод имени В. А. Дегтярёва выпускал новые мотоциклы с названиями Сова и Курьер.



На данный экземпляр сохранилась оригинальная документация, из которой следует, что мотоцикл был приобретен 17 октября 1994 года за 9500 рублей. Этот Восход 3М-01 ярко-зеленого цвета, в идеальном состоянии, даже хромированные детали выглядят новыми. На одометре всего 2 км 700 м, то есть мотоцикл практически не ездил, это заводской пробег. Видимо, уже и не поедет: через некоторое время займет свое место в одном из музеев техники.

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